Saykal Elektronik\'e T3 GSYF\'den 250 Bin Dolar Yatırım

T3 GİRİŞİM Sermayesi Yatırım Fonu (T3 GSYF), mobilite ve sensör teknolojileri alanında faaliyet gösteren Saykal Elektronik'e 250 bin dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

2010 yılında kurulan ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Saykal Elektronik, radar sensörleri ve güç elektroniği alanında geliştirdiği yüksek teknolojili çözümlerle mobilite ekosistemine katkı sağlıyor. Şirket, sürüş destek sistemlerinden endüstriyel otomasyona kadar birçok farklı alanda uygulanan ürünleriyle öne çıkıyor. Şirketin bugüne kadar TÜBİTAK destekli çok sayıda projede yer aldığı ve geliştirdiği sistemlerin üretim ve test süreçlerini kendi tesislerinde gerçekleştirdiği aktarıldı.

T3 GSYF'nin sağladığı bu yeni yatırım, Saykal Elektronik'in Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmasına, geliştirdiği teknolojileri daha geniş pazarlarda ticarileştirmesine ve global ölçekte rekabet gücünü artırmasına katkı sağlayacak. Yatırımın aynı zamanda, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatını artırmaya yönelik stratejik hedeflerine hizmet edecek önemli bir adım olarak değerlendirildiği bildirildi.

Saykal Elektronik CEO'su Yücel Saykal, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mobilitenin geleceğini şekillendiren radar sensörleri ve güç elektroniği çözümlerinde, yerli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya taşımak istiyoruz. T3 GSYF'den aldığımız bu destek, yalnızca finansal bir katkı değil; aynı zamanda uluslararası pazarlarda daha güçlü konumlanma yolculuğumuzda önemli bir güven göstergesi. Türkiye'den çıkan ve küresel ölçekte teknoloji üreten bir şirket olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

T3 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yapay zeka, mobilite, ileri elektronik sistemler, yazılım, robotik gibi teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli girişimlere yatırım yapıyor. Fon, yalnızca sermaye desteği sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda teknik mentorluk, yönlendirme ve iş ağı imkanlarıyla Türkiye'nin teknoloji ekosistemine katkı sunmayı hedefliyor.