Sega, Avrupa departmanında toplu işten çıkarma yapacak

Bir zamanların adından oldukça söz ettiren oyun firması Sega, son dönemde yaşadığı maddi zorluklardan dolayı Avrupa departmanında büyük bir toplu işten çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Firma yönetiminin yaptığı son açıklamaya göre, tam 240 çalışan bu karardan etkilenecek.
Şirkete bağlı birçok oyun stüdyosunu oldukça olumsuz etkilemesi beklenen bu hamlenin, Sega'nın piyasa değeri üzerinde de negatif bir etki yapması bekleniyor. Şirketin Avrupa sorumlusu Jurgen Post yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduklarını belirtirken, kuruluşu ayakta tutabilmek için başka bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Sega, toplu işten çıkarma yapmak zorunda kaldı
Son yıllarda Sonic Forces, Yakuza 0 ve Valkyria Chronicles 4 gibi başarılı yapımlara imza atan firma eski günlerini aratsa da, özellikle mobil alanda nispeten başarılı işler ortaya koyuyor. PC platformundaki Total War serisi de uzun süredir oyuncuların gönlünü kazanmış durumda. Fakat alınan toplu işten çıkarma kararının, şirketin bu projelerini nasıl etkileyeceği şu an için muamma. Şirket yönetimi faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceklerinin garantisini verse de, Sega fanları yaşananlar karşısında oldukça endişeli görünüyor.
Oyun sektöründe işten çıkarma yolunu seçen tek firma Sega değil. Geçtiğimiz günlerde Sony ve Electronic Arts gibi dev firmalar da yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Buradaki en önemli faktörün şirketlerin özellikle pandemi döneminde artan taleple birlikte birçok yeni personel alımı yapması olarak gösteriliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin, günün sonunda oyuncuların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sega'nın yaptığı bu hamle nasıl bir sonuç verecek? Şirket ayakta kalabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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