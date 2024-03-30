Sega, Avrupa departmanında toplu işten çıkarma yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Sega, Avrupa departmanında toplu işten çıkarma yapacak

Sega, maddi zorluklar nedeniyle Avrupa departmanında 240 çalışanıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kararın şirketin piyasa değeri üzerinde negatif bir etki yapması bekleniyor. Sega'nın başarılı oyunları ve mobil alandaki işleri, toplu işten çıkarma kararının nasıl etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Oyun sektöründe işten çıkarma kararları alan diğer firmalar arasında Sony ve Electronic Arts da bulunuyor.

30.03.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zamanların adından oldukça söz ettiren oyun firması Sega, son dönemde yaşadığı maddi zorluklardan dolayı Avrupa departmanında büyük bir toplu işten çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Firma yönetiminin yaptığı son açıklamaya göre, tam 240 çalışan bu karardan etkilenecek.

Şirkete bağlı birçok oyun stüdyosunu oldukça olumsuz etkilemesi beklenen bu hamlenin, Sega'nın piyasa değeri üzerinde de negatif bir etki yapması bekleniyor. Şirketin Avrupa sorumlusu Jurgen Post yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduklarını belirtirken, kuruluşu ayakta tutabilmek için başka bir seçeneklerinin kalmadığını söyledi. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Sega, toplu işten çıkarma yapmak zorunda kaldı

Son yıllarda Sonic Forces, Yakuza 0 ve Valkyria Chronicles 4 gibi başarılı yapımlara imza atan firma eski günlerini aratsa da, özellikle mobil alanda nispeten başarılı işler ortaya koyuyor. PC platformundaki Total War serisi de uzun süredir oyuncuların gönlünü kazanmış durumda. Fakat alınan toplu işten çıkarma kararının, şirketin bu projelerini nasıl etkileyeceği şu an için muamma. Şirket yönetimi faaliyetlerine aynı şekilde devam edeceklerinin garantisini verse de, Sega fanları yaşananlar karşısında oldukça endişeli görünüyor.

Oyun sektöründe işten çıkarma yolunu seçen tek firma Sega değil. Geçtiğimiz günlerde Sony ve Electronic Arts gibi dev firmalar da yüzlerce çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Buradaki en önemli faktörün şirketlerin özellikle pandemi döneminde artan taleple birlikte birçok yeni personel alımı yapması olarak gösteriliyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin, günün sonunda oyuncuların yararına olmasını umuyoruz.

Sony'de neler oluyor? PS5 Pro sızıntıları şirketi karıştırdı!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sega'nın yaptığı bu hamle nasıl bir sonuç verecek? Şirket ayakta kalabilecek mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

SEGA, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sega, Avrupa departmanında toplu işten çıkarma yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına
    17:10 Bitcoin: Gizemli Yaratıcıdan Yatırım Bankası Patlamasına

    Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor.

  • RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi
    17:10 RTX 4060 ve 13400F İşlemcili Excalibur E750 ve E650 İncelemesi

    Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.

  • ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek
    15:10 ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek

    OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.

  • WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı
    15:10 WhatsApp, Android için yeni bir güncelleme yayınladı

    Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.

  • Microsoft ve OpenAI, Yapay Zeka İçin Dev Veri Merkezi ve Süper Bilgisayar Projesine Başladı
    15:10 Microsoft ve OpenAI, Yapay Zeka İçin Dev Veri Merkezi ve Süper Bilgisayar Projesine Başladı

    Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

  • Call of Duty Oyuncularının Bilgileri ve Kripto Paraları Hackerlar Tarafından Çalındı
    15:10 Call of Duty Oyuncularının Bilgileri ve Kripto Paraları Hackerlar Tarafından Çalındı

    Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.

  • vivo Modelleri İçin 5.5G Desteği OTA Güncellemesiyle Geliyor
    15:09 vivo Modelleri İçin 5.5G Desteği OTA Güncellemesiyle Geliyor

    Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak.

  • Instagram Blend özelliği ile Reels videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşın
    15:09 Instagram Blend özelliği ile Reels videolarınızı arkadaşlarınızla paylaşın

    Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek.

  • Çin, Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı
    13:19 Çin, Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı

    Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.


16:18 Bağcılar’da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü Bağcılar'da güvenlik görevlisi ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü
15:41 Salon Ahmet Kaya’nın şarkısıyla inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygu dolu anları Salon Ahmet Kaya'nın şarkısıyla inledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygu dolu anları
12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
17:02 Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı’nın eleştiri videosunu ti’ye aldı: ’Babababa’ diyesim geliyor Şahan Gökbakar, Tamer Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı: 'Babababa' diyesim geliyor
16:59 Şanlıurfa’da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu Şanlıurfa'da Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı izdihama neden oldu
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına damga vuran soru
16:34 İzmir’de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı
16:29 Gaziantep’te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı Gaziantep'te freni boşalan tır, kadını altına alarak eve çarptı
15:10 Peru Devlet Başkanı Boluarte’nin evine polis baskını Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:41 Malezya’da “Allah“ yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı Malezya'da "Allah" yazılı çorap satan markete molotof kokteylli saldırı
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 18:18:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sega, Avrupa departmanında toplu işten çıkarma yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement