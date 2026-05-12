12.05.2026 20:02
Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemesi amacıyla başladı. Festivalde robot yarışmaları ve teknoloji yarışmaları ile bin 761 katılımcı yer alıyor. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, gençlerin inovatif fikirlerini ortaya koymalarına ve teknolojiyle buluşmalarına olanak tanıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğiyle düzenlenen TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali büyük bir heyecanla başladı.

Selçuklu'da teknoloji alanında gençlere ışık tutacak olan ve onların yeteneklerini sergileyecekleri Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali başladı. Bu yıl 3.'sü düzenlenen ve festival haline getirilen TEKNOSEL 2026 robot yarışmaları ve teknoloji yarışmaları olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getiren festival, ilk günden büyük ilgi gördü.

Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali olan TEKNOSEL gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarını ve geleceğin teknoloji liderleri olarak yetişmelerini hedefleyerek Selçuklu'da adeta teknoloji şöleni yaşatıyor. Festivalin ilk aşaması olan Robot Yarışmaları, ortaokul ve lise düzeyinde bir danışman öğretmen ve iki yarışmacı öğrencinin bulunduğu toplam 587 takım ve bin 761 katılımcıyla gerçekleşiyor.

"TEKNOSEL vasıtasıyla gençlerimizin ülkemize ve milletimize katkı sunmalarına fırsat vermiş olacağız"

Selçuklu TEKNOSEL Teknoloji Festivali'nin bu yıl 3.'sünü hayata geçirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yine çok büyük bir coşku, öğrencilerimizin çok büyük bir teveccühü var. Çok sayıda okulumuz bu yarışmalara katıldı. Bin 761 katılımcımız, yarışmacımız var. 7 farklı kategoride robot yarışlarında mücadele ediyorlar. 3 gün boyunca bu yarışlar devam edecek. Çocuklarımız, gençlerimiz burada robotlarını kendileri imal ediyor ve kendi yaptıkları robotlarla farklı kulvarlarda yarışmalara dahil oluyor. Tabii bizim için de büyük bir heyecan. Çünkü gençlerimizin teknolojiyle buluşması, onların kendilerini ifade edebilmeleri, üretebilmeleri ve ürettikleri robotlarla burada yarışabilmeleri çok önemli. Çünkü bugün bizim savunma sanayinde geldiğimiz nokta aslında bu küçük çalışmalarla başlayan ve ortaya çıkan büyük neticelerle sonuçlanan çalışmalar. Çok farklı alanlarda çocuklarımız proje ürettiler, inovatif yeni fikirler ürettiler ve bu projelerini de hayata geçirdiler. İnanıyorum ki buradaki yarışmaların sonunda toplumsal hayatımıza dokunan, çevreye katkı sağlayan, teknolojik anlamda hayatımızı kolaylaştıran, nitelikli fikirler, projeler ortaya çıkacak ve bu projelerle birlikte Konyamızda sanayinin gelişimine de teknolojinin gelişimine de çok önemli katkıları sağlayacağımızı düşünüyorum. İnşallah gençlerimizi sporla, sanatla, müzikle buluşturduğumuz gibi teknolojiyle de TEKNOSEL vasıtasıyla buluşturarak onların yeni fikirleri üretmelerine, yenilikçi yaklaşımlarla ülkemize ve milletimize katkı sunmalarına fırsat vermiş olacağız. Bütün yarışmacı ekiplerimize başarılar diliyorum. İnşallah teknoloji festivalini pazar gününe kadar dolu dolu geçireceğiz. Perşembe gününe kadar devam edecek robot yarışlarından sonra, Cuma gününden itibaren de Selçuklu Kongre Merkezi'nde proje sunumları olacak. Bütün hemşehrilerimizi, teknoloji severleri, gençlerimizi Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki teknoloji yarışlarına, proje yarışlarına ve oradaki sunumları izlemeye de davet ediyorum" diye konuştu.

Festivalin açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

