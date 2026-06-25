Serdengeçtiler Takımı, Siber Vatan Programında Birinci Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan Siber Vatan Programı'nın

final yarışmasında 26 takım arasından Antalya, Burdur ve Isparta'yı temsil eden Serdengeçtiler Takımı birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan Siber Vatan Programı'nın bu yılki finali Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Talim alanında gerçekçi senaryolar ve canlı tatbikatlarla 6 saatlik yarışmada sahne alıp finalde ter döken 26 takım arasından Antalya, Burdur ve Isparta'yı temsil eden Serdengeçtiler Takımı birinci oldu.

Final programının kapanış etkinliğinde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın elinden alan takım üyeleri, elde ettikleri başarıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Programın kapanışı; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel ile STM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Müdürü Erhan Gündoğdu'nun konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Programa ev sahipliği yapan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Cahit Güran kapanış konuşmasında dijitalleşme ve siber güvenlik alanlarında yapılan çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceklerini ve böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise Siber Akıncılar olarak isimlendirdiği katılımcılara her zaman destek verileceğini ve bu tarz programların sürdürüleceğini aktardı.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Uzmanı Oğuzhan Ataman takımın çalışmaları hakkında, "İşte bu genç kardeşlerimiz ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun ete, kemiğe bürünmüş birer örneğidir. Hem Isparta'dan, hem Antalya'dan hem de Burdur'dan gelen beş gencimiz "Bayrak Yakalama" veya İngilizce bilinen adıyla Capture the Flag diye tabir ettiğimiz yarışmada 25 bölgeyi gölgede bırakarak teke yöresine kıymetli bir başarı getirmiştir. Özverili çalışmaları için sevgili kardeşlerim Berat Öcal, Çağın Kayra Yıldırım, Enes Çelik, Seyfullah Polat ve Yiğit Barçın'ı cani gönülden kutlarım. Bizim çocuklar Serdengeçtiler vazgeçmediler" dedi. - ANTALYA