Dijitalleşmeyle birlikte gelen siber güvenlik sorunları bu alanda uzman iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. Siber güvenlikte kadın yetenek açığını kapatmak, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için önemli bir girişim olan She4Cyber projesi yüz yüze eğitimler ile önemli bir adımını tamamlıyor.
She4Cyber projesi siber güvenlikte kadının gücünü artırıyor
She4Cyber'a ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.
Uluslararası araştırmalar, siber güvenlik alanında kadınların yeterli sayıda temsil edilmemesinin, cinsiyet dengesinin sağlanamamasının ve bu alanda karşılaşılan sosyal ve bilişsel önyargılar gibi faktörlerin kadınların kariyer gelişimlerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. She4Cyber Projesi ise bu sorunlara çözüm bulmayı, kadınların sektördeki kapasitelerini ve görünürlüklerini artırarak cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Vodafone'dan ilham veren kadınlar günü projesi!
ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Sisters Lab, The Diana Initiative ve Marjinal Porter Novelli gibi önemli paydaşların destekleriyle gerçekleştirilen 18 aylık projede, katılımcıların siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin artırılması, farklı konularda bilgilerinin geliştirilmesi, mentorlarla tanışma fırsatı sunulması ve sınırlı sayıda katılımcıya staj imkanı sağlanması gibi hedefler bulunuyor.
ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Konsolosu Marvin Alfaro, She4Cyber'ın siber güvenlik dünyasında kadınların güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu ve projenin, ABD'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.
Projenin yöneticisi Doç. Dr. Salih Bıçakçı ise, cinsiyet dengesinin siber güvenlik sektöründeki ekiplerin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını ve bu projenin, sektöre yeni katılımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bıçakçı, projenin başarısının ardından, kadınların siber güvenlik sektöründeki sayılarını artırmaya yönelik yeni projeler için finansal destek arayışının devam edeceğini de ekledi.
Son Dakika › Teknoloji › She4Cyber projesi siber güvenlikte kadının gücünü artırıyor - Son Dakika
X platformu, geçtiğimiz günlerde yazı uzunluğu hakkında getirdiği yeni güncellemeyle gündem oldu. Premium Plus üyelerine sunulan özellikle, kullanıcıların platformda aktif olduğu sürenin artması hedefleniyor. Yeni özellikle birlikte metin düzenleme seçenekleri de aktif hale geliyor ve diğer sosyal medya uygulamaları için de örnek teşkil ediyor. Ancak, bu karar kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Sizce X'in uyguladığı strateji doğru mu?
vivo, yeni katlanabilir modeli X Fold 3 için geri sayımda. Şirketin tanıtım afişlerinde cihazın özellikleri ve tasarımı görüldü. X Fold 3, Samsung E7 AMOLED ana ekran, çift ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve IPX8 dayanıklılık derecesine sahip olacak. Pro modeli Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek ve fotoğraf çekimlerinde flaş devrini kapatıyor. Cihazın başlangıç fiyatı 1113 dolar olacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında yaptığı açıklamalarda, kira sözleşmelerinin artık e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında da yeni POS cihazlarının kullanılacağını belirtti.
TikTok kullanıcıları, Amerikan kongresinin platformu kapatma kararı sonrası sürekli telefonla arayarak durma noktasına getirdi. TikTok yönetimi kullanıcılara platformun kapatılmaması için haklarını aramalarını önerdi. Bu öneriyi ciddiye alan bazı kişiler, kongreyi telefon yağmuruna tutarak platformun kapatılmasını önledi. Ancak bu olay, Amerikan demokrasisine zarar verdiği düşünülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin SİHA'ları ve insansız hava araçlarının sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını koruduğunu söyledi. Kacır, Şebinkarahisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve bir üretim üssüne dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu vurguladı.
Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 17.4 güncellemelerini kullanıma sunarak kendi ekosistemini değiştirmeye devam ediyor. Avrupa Birliği bölgesinde geçerli olan güncellemeler, App Store'un tekel olmasını engelliyor. Türkiye'yi nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor. Güncelleme ile birlikte App Store'da büyük değişiklikler, Apple Podcasts'te transkriptler, HomePod için SharePlay özelliği ve yeni emoji karakterleri gibi birçok özellik kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca CarPlay, iMessage güvenlik güncellemesi ve gelecekteki özelliklere dair işaretler de güncelleme ile birlikte geliyor.
Salesforce, doktorların ve diğer sağlık profesyonellerinin idari yüklerini azaltmayı amaçlayan iki yeni yapay zeka aracını tanıttı. Einstein Copilot: Health Actions, doktorların hasta yönetimini kolaylaştırırken, Assessment Generation: Değerlendirme oluşturma aracı ise sağlık çalışanlarının hastalarla ilgili kritik bilgileri daha hızlı işlemelerine yardımcı oluyor. Bu teknolojik yenilikler, sağlık sektöründe daha etkili ve verimli hizmetler sunulmasını sağlayabilir ve çalışan tükenmişliği sorununa çözüm olabilir.
Telegram'ın yeni güncellemesiyle kullanıcılar artık bireysel hesaplarını işletme hesabına dönüştürebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar lokasyon ve mesai saati gibi bilgileri profilinde sıralayabilecek. Ayrıca işletme hesapları otomatik cevap verebilme ve metin renklendirme gibi özelliklere de sahip olacak. Telegram'ın bu atılımı, küçük işletme sahipleri için büyük bir avantaj sağlıyor.
TSMC, son 2 ayda %9.4'lük bir gelir artışı yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin piyasa değeri 773 milyar doları aşarken, önümüzdeki dönemde 1 trilyon dolar barajını da aşması bekleniyor. Yapay zeka trendinin artmasıyla çip talebi de artarken, çip üreticileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor.
Elon Musk, X platformundaki beğeni ve yeniden yayınlanma sayısı gibi istatistiklerin gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu ayrıntıların platformun ana amacından saptığını ve görüntü kirliliğine yol açtığını savundu. Musk'ın bu açıklamaları, X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bu kararı mantıklı bulurken, kimileri beğeni sayısını görmek istediklerini söylüyor. Elon Musk'ın gelecek için birçok yenilik yapacağı düşünülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?