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Dijitalleşmeyle birlikte gelen siber güvenlik sorunları bu alanda uzman iş gücüne olan ihtiyacı artırıyor. Siber güvenlikte kadın yetenek açığını kapatmak, bu alandaki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınları güçlendirmek için önemli bir girişim olan She4Cyber projesi yüz yüze eğitimler ile önemli bir adımını tamamlıyor.

She4Cyber projesi siber güvenlikte kadının gücünü artırıyor

She4Cyber'a ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Uluslararası araştırmalar, siber güvenlik alanında kadınların yeterli sayıda temsil edilmemesinin, cinsiyet dengesinin sağlanamamasının ve bu alanda karşılaşılan sosyal ve bilişsel önyargılar gibi faktörlerin kadınların kariyer gelişimlerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. She4Cyber Projesi ise bu sorunlara çözüm bulmayı, kadınların sektördeki kapasitelerini ve görünürlüklerini artırarak cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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ABD İstanbul Başkonsolosluğu, Kadir Has Üniversitesi, Akbank, Sisters Lab, The Diana Initiative ve Marjinal Porter Novelli gibi önemli paydaşların destekleriyle gerçekleştirilen 18 aylık projede, katılımcıların siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin artırılması, farklı konularda bilgilerinin geliştirilmesi, mentorlarla tanışma fırsatı sunulması ve sınırlı sayıda katılımcıya staj imkanı sağlanması gibi hedefler bulunuyor.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Konsolosu Marvin Alfaro, She4Cyber'ın siber güvenlik dünyasında kadınların güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu ve projenin, ABD'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

Projenin yöneticisi Doç. Dr. Salih Bıçakçı ise, cinsiyet dengesinin siber güvenlik sektöründeki ekiplerin güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını ve bu projenin, sektöre yeni katılımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti. Bıçakçı, projenin başarısının ardından, kadınların siber güvenlik sektöründeki sayılarını artırmaya yönelik yeni projeler için finansal destek arayışının devam edeceğini de ekledi.