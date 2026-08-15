Siber Dolandırıcılığa Dikkat!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte siber dolandırıcılar, yöntemlerini her geçen gün çeşitlendirirken Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kızılay, "Telefondaki kişi sizden SMS şifresi istiyorsa veya işlemin çok acil olduğunu söylüyorsa bu durum büyük bir risktir. Dolandırıcıyla konuştuktan sonra erişim riskine karşı telefonunuzun mobil internetini derhal kapatın" dedi.

Siber dolandırıcılık yöntemleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün daha da çeşitlenirken, dolandırıcılar vatandaşların kişisel bilgilerini ve dijital alışkanlıklarını kullanarak yeni tuzaklar kuruyor. Dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcıların hedefi de değişirken, sosyal medya, sahte internet siteleri, telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları giderek daha profesyonel hale geliyor.

"Son derece organize şekilde çalışıyorlar"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kızılay, nakit kullanımının azalmasıyla birlikte kredi kartı veya IBAN ile para transferi işlemlerinin arttığını söyleyerek, "Bunu fırsat bilen dolandırıcılar insanların acele kazanma ve kaybetme duygularını istismar ediyor. Kurbanları panik oluşturarak hızlı işlem yapmaya zorluyorlar. Bankaların kullandığı SMS ve uygulama bildirimlerine dayalı onay mekanizmaları var. Telefondaki kişi sizden SMS şifresi istiyorsa veya işlemin çok acil olduğunu söylüyorsa bu durum büyük bir risktir. Genellikle yaşlı veya teknolojiye uzak vatandaşlarımızı hedef alıyorlar. Son derece organize şekilde sizi ürün uzmanına veya yatırım uzmanına aktardıklarını söyleyip profesyonel bir görünüm vererek dolandırmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"Telefon kapatılmalı"

Arayan kişilerin dolandırıcı olduğu anlaşılınca telefonun kapatılması gerektiğini anlatan Kızılay, "Panik yapmadan proaktif ve çok hızlı davranmanız gerekir. Durumu konuşma sırasında fark ettiğiniz an telefonu direkt dolandırıcının yüzüne kapatın. Cihazınıza erişim riskine karşı telefonunuzun mobil internetini derhal kapatın. Hemen bankanızın resmi müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartlarınızı hesaplarınızı ve mobil bankacılık işlemlerinizi bloke ettirin. Banka işlemlerinden hemen sonra polis ihbar hattını arayarak durumu bildirin" dedi.

"Ses tınınızı, kelimelerinizi ve yüzünüzü kopyalayabiliyorlar"

Yapay zekanın gelişmesiyle dolandırıcılık yöntemlerinin boyut değiştirdiğini dile getiren Kızılay, "Örneğin, sosyal medyada paylaştığınız 30 saniyelik bir videoyu kullanarak ses tınınızı, kelimelerinizi ve yüzünüzü kopyalayabiliyorlar. Elde ettikleri bu verilerle sizi yakın bir akrabanızmış gibi arayıp para isteyebiliyorlar. Ayrıca ünlü kişileri, influencer veya YouTuber'ları kopyalayarak takipçilerinden IBAN yoluyla para veya "yardım" talep edebiliyorlar. Açık kaynak kodlu yapay zeka araçları sayesinde görsel ve işitsel olarak kopyalanmanız, dijital ortamda sizin yerinize konuşulması artık mümkün. Bu organize yapılar, yakınlık ve güven duygunuzu kullanarak sizleri hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

"Bankanın web sitesini birebir kopyalayabiliyorlar"

Dolandırıcıların çaldıkları parayı dakikalar içinde kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkarabildiklerini belirten Kızılay, daha sonra şunları söyledi:

"İzlenmesi gereken adımlar şunlardır: Durumu konuşma sırasında fark ettiğiniz an telefonu direkt dolandırıcının yüzüne kapatın. Cihazınıza erişim riskine karşı telefonunuzun mobil internetini derhal kapatın. Hemen bankanızın resmi müşteri hizmetlerini arayarak kredi kartlarınızı, hesaplarınızı ve mobil bankacılık işlemlerinizi bloke ettirin. Banka işlemlerinden hemen sonra 112 ihbar hattını arayarak durumu polise bildirin. Eğer panik halindeyseniz veya teknolojiye çok hakim değilseniz, işlemleri hızlı yapabilmek için güvendiğiniz bir yakınınızdan hemen destek isteyin. İnternet tarayıcısından bankanızın numarasını aratırken çok dikkatli olun. Dolandırıcılar bankanın web sitesini birebir kopyalayıp arama sonuçlarında 'reklam' olarak en üste taşıyabilirler. Yanında reklam etiketi olan linklere tıklamayın; bankanın kendi resmi web sitesine girdiğinizden emin olun."