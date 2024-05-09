Sındırgı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Teknoloji

Sındırgı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Sındırgı\'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Makbule Efe Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlendi. Fuarda, 28 proje sergilendi ve öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştıkları tasarım ve projelerini tanıttı. Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, projelerin önemine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

09.05.2024 12:23
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Makbule Efe Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunca "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Kocahan Meydan'da, 20 danışman öğretmen ve 61 öğrencinin görev aldığı Bilim Fuarı'nda 28 proje sergilendi. Öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştıkları tasarım ve projelerini tanıttı.

Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, açılışta yaptığı konuşmada, geleceğin bilim insanlarının ilk projelerini görmek ve onlarla bu heyecanı paylaşmalarının çok büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birey yetiştirmek sadece akademik anlamda değil, özellikle çok hızlı gelişen ve büyüyen hem teknoloji anlamında hem de ekonomik ve sosyal gelişim anlamında çok hızlı büyüyen dünyada milletimizin, öğrencilerimizin de bu dünya ile yarışabilmesi için yarınlarda söz sahibi olabilmesi için bu projeler oldukça önemli. Aslında şu anda ilk temelin atıldığı bir yer. Belki de bu mutluluğumuz ve heyecanımız bu yüzden. Artık sadece böyle bir dünyada akademik anlamda eğitimin çok yeterli değil. Bu yüzden hem teknoloji anlamında hem bilim anlamında, sosyal etkinlikler anlamında da çocuklarımızı aslında çok donanımlı bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Yeni müfredatımızla daha da hızlandırılmış, çerçeve içine alınmış bir şekilde öğrencilerimizi hız kesmeden gelecek yıllara, gelecek nesillere, geleceğin Türkiye'sine hazırlıyoruz. Bugün de hep birlikte şahitlik ediyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da maarif modeli ile gençlerin Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknoloji ile buluşmasında bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.

Tatlı, şölen havasında geçen kapsamlı bir fuardan dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Stantların gezilerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alınmasıyla sona eren programa, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Sevgi Çakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve protokol üyeleri ile okul idarecleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Sındırgı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi - Son Dakika

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