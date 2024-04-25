Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.
Abdurrahman Güneş İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara yönelik çeşitli bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.
Çocukların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona eren programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer katıldı.
Son Dakika › Teknoloji › Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği - Son Dakika
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