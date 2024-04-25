Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği - Son Dakika
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Teknoloji

Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği

Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği

Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği'nde çocuklar çeşitli gösteriler sunarken, üniversite öğrencileri de bilimsel deneyler hakkında bilgi verdi. Program, çocukların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona erdi ve Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer de katıldı.

25.04.2024 22:03
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Sinop Üniversitesi tarafından "23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Abdurrahman Güneş İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, çocuklar tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Ardından üniversite öğrencileri tarafından çocuklara yönelik çeşitli bilimsel deneyler hakkında bilgiler verildi.

Çocukların müzik eşliğinde eğlenmesiyle sona eren programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği - Son Dakika
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