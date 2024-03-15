Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

Skoda, elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. 2025 yılında piyasaya sürülecek olan araç, geniş yaşam alanı ve yüksek bagaj hacmi ile konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Epiq, 400 km'den fazla menzil sunan elektrikli bir SUV olarak tasarlandı.

15.03.2024 22:29
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Skoda elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. Bu modelle elektrikli araçları daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini sürdüren şirket, aracı 2025 yılında piyasaya süreceğini açıkladı. İşte Skoda Epiq fiyatı ve özellikleri…

Skoda Epiq fiyatı ve açıklanan özellikleri

Skoda Epiq, 4.1 metre uzunluğunda beş kişilik geniş bir yaşam alanı ve 490 litrelik bir bagaj hacmi sunarak, konfor ve kullanışlılık açısından beklentileri karşılıyor. Elektrikli bir SUV olarak tasarlanan Epiq, 400 km'den fazla bir menzil sunuyor.

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

Aracın ön yüzü, markanın yeniden tasarlanan modern ön ızgarası T şeklinde LED farlar ve Matrix LED teknolojisi ile dikkat çekerken, yan açıdan güçlü omuz çizgileri ve SUV tarzını vurgulayan çamurluklarıyla etkileyici bir siluete sahip.

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

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Arka kısımda ise, kaslı görünüme sahip tampon ve koyu krom renkte Skoda yazısı yer alıyor. Eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri de aracın aerodinamik verimliliğini artırıyor. İki kollu direksiyonu, sezgisel kontrol paneli ve mobil dijital anahtar gibi teknolojiler de sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

ÖzellikSkoda EpiqFiyat25 bin euroUzunluk4.1 metreYolcu Kapasitesi5 kişiBagaj Hacmi490 litreMenzilTek şarjla 400 km'den fazlaKontrol Paneliİki kollu direksiyon, fiziksel ve dokunsal düğmelerÜretim Yeriİspanya, PamplonaFiyatı25 bin euro

Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı

Kaynak: Shiftdelete

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