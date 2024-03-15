Skoda elektrikli araçlar konusundaki yenilikçi yaklaşımını ileri taşıyarak Epiq isimli yeni küçük SUV modelini tanıttı. Bu modelle elektrikli araçları daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini sürdüren şirket, aracı 2025 yılında piyasaya süreceğini açıkladı. İşte Skoda Epiq fiyatı ve özellikleri…
Skoda Epiq fiyatı ve açıklanan özellikleri
Skoda Epiq, 4.1 metre uzunluğunda beş kişilik geniş bir yaşam alanı ve 490 litrelik bir bagaj hacmi sunarak, konfor ve kullanışlılık açısından beklentileri karşılıyor. Elektrikli bir SUV olarak tasarlanan Epiq, 400 km'den fazla bir menzil sunuyor.
Aracın ön yüzü, markanın yeniden tasarlanan modern ön ızgarası T şeklinde LED farlar ve Matrix LED teknolojisi ile dikkat çekerken, yan açıdan güçlü omuz çizgileri ve SUV tarzını vurgulayan çamurluklarıyla etkileyici bir siluete sahip.
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Arka kısımda ise, kaslı görünüme sahip tampon ve koyu krom renkte Skoda yazısı yer alıyor. Eğimli tavan çizgisi ve tavan spoyleri de aracın aerodinamik verimliliğini artırıyor. İki kollu direksiyonu, sezgisel kontrol paneli ve mobil dijital anahtar gibi teknolojiler de sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor.
Son Dakika › Teknoloji › Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı - Son Dakika vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor. Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Tesla yönetimindeki yeni sızıntılar, Elon Musk'ın radikal açıklamalarının şirketi maddi olarak sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Musk'ın sosyal medya paylaşımları ve yapay zeka projesi planlaması, yönetimdeki hoşnutsuzluğu artırıyor. Tesla'nın Hindistan pazarına açılmayı planladığı ve ülke yönetiminin düşük vergi politikasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin, ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Elon Musk'ın da uzun süredir Hindistan'a giriş konusunda istekli olduğu biliniyor. Hindistan'ın elektrikli araç üreticilerinden diğer talepleri arasında yerel tedarikçilerden sağlanan üretimin %25 olması bulunuyor. Tesla yönetiminin bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceği konuşuluyor. Hindistan'ın büyük bir vergi indirimi uygulamasının sebebi ise petrol ithalatını düşürmek. Yönetim, 2030 yılına kadar ülkede satılan araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor. Mercedes, önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinde insansı robotları kullanmaya başlayacak. Bu robotların yapay zeka teknolojilerinden güç alarak fabrikalardaki verimliliği artırması bekleniyor. Mercedes, robot teknolojisiyle üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Mercedes'in yatırımcıları tarafından da olumlu karşılanıyor. Ancak robotların işsizlik yaratma endişesiyle karşılanabileceği belirtiliyor. Diğer otomobil markalarının da robotları üretim süreçlerinde kullanması bekleniyor. TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut. İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir. Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
ÖzellikSkoda EpiqFiyat25 bin euroUzunluk4.1 metreYolcu Kapasitesi5 kişiBagaj Hacmi490 litreMenzilTek şarjla 400 km'den fazlaKontrol Paneliİki kollu direksiyon, fiziksel ve dokunsal düğmelerÜretim Yeriİspanya, PamplonaFiyatı25 bin euro
Son Dakika › Teknoloji › Skoda Epiq: Elektrikli SUV Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
vivo, katlanabilir akıllı telefon pazarında çok konuşulacak X Fold 3 serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Serinin tanıtım tarihi 26 Mart olarak sızdırıldı. Modeller, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB RAM, 1 TB depolama, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj, 5.000 mAh ve 5.800 mAh batarya kapasitesi ve Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile öne çıkıyor.
Google, Pinterest benzeri yapısıyla dikkat çeken Keen adlı sosyal medya platformunu kapatma kararı aldı. Şirket, platformun düşük kullanıcı sayısı ve reklam gelirleri nedeniyle projeyi sürdürmeme kararı verdi. Bu durum, Google'ın sosyal medya alanında başarısız olduğu eleştirilerini güçlendirdi. Keen, makine öğrenmesiyle isabetli içerik önerileri sunmayı hedefliyordu ancak beklenen başarıyı elde edemedi. Google'ın gelecekteki sosyal medya hamlesi ise merak konusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Teknoloji, Uzay ve Dijital Dönüşüm" konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin teknolojik gelişimini ve atılımlarını anlattı. İleri, siyasi iradenin etkisiyle teknoparklar, AR-GE merkezleri, yazılımcı okulları gibi önemli adımların atıldığını belirtti. Ayrıca, savunma sanayisi ve bilişim sektöründe hedeflenen ihracat rakamlarını paylaştı ve Türkiye'nin teknoloji alanında ivme kazandığını vurguladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Edirne'de gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan çalışmalarla artık ülkelerin kontrolsüz bir şekilde uzay aracı ve uydular gönderemeyeceğini belirtti. Gezeravcı, ayrıca uzay çöplüğüne dönen pek çok uzay aracının olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Tesla yönetimindeki yeni sızıntılar, Elon Musk'ın radikal açıklamalarının şirketi maddi olarak sıkıntıya soktuğunu gösteriyor. Musk'ın sosyal medya paylaşımları ve yapay zeka projesi planlaması, yönetimdeki hoşnutsuzluğu artırıyor.
Tesla'nın Hindistan pazarına açılmayı planladığı ve ülke yönetiminin düşük vergi politikasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin, ülkede 500 milyon doları geçen bir üretim tesisi kurma şartını yerine getirmesi gerekiyor. Elon Musk'ın da uzun süredir Hindistan'a giriş konusunda istekli olduğu biliniyor. Hindistan'ın elektrikli araç üreticilerinden diğer talepleri arasında yerel tedarikçilerden sağlanan üretimin %25 olması bulunuyor. Tesla yönetiminin bu şartları kolaylıkla yerine getirebileceği konuşuluyor. Hindistan'ın büyük bir vergi indirimi uygulamasının sebebi ise petrol ithalatını düşürmek. Yönetim, 2030 yılına kadar ülkede satılan araçların %30'unun elektrikli olmasını hedefliyor.
Mercedes, önümüzdeki dönemde üretim süreçlerinde insansı robotları kullanmaya başlayacak. Bu robotların yapay zeka teknolojilerinden güç alarak fabrikalardaki verimliliği artırması bekleniyor. Mercedes, robot teknolojisiyle üretim teknolojisini geliştirerek kullanıcı talebine daha hızlı cevap vermek isterken, Apptronik ise robotlarını otomotiv sektöründe yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu hamle, Mercedes'in yatırımcıları tarafından da olumlu karşılanıyor. Ancak robotların işsizlik yaratma endişesiyle karşılanabileceği belirtiliyor. Diğer otomobil markalarının da robotları üretim süreçlerinde kullanması bekleniyor.
TikTok platformunun kapatılma kararı, Amerikan Senatosu'na kadar gitmiş durumda. Senato da onayladığı takdirde, platform başka bir şirkete satılmazsa ülkedeki faaliyetlerine son vermek zorunda kalacak. Fakat bu durumu, düşünce özgürlüğü bakımından eleştirenler de mevcut. İnternet uzmanı Eric Goldman konuyla ilgili yaptığı yorumda, TikTok'un Çin ile olan bağlantısından dolayı oldukça kolay bir hedef olduğunu, fakat kapatılma kararının resmiyet kazandığı durumda diğer sosyal medya firmalarını da büyük bir baskı altına sokacağını söyledi. Goldman, Facebook ve Instagram'a sahip olan Meta'nın da yakın zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. TikTok'un kapatılma davasının oldukça muğlak yargılara dayandığını ifade eden Goldman, yaklaşmakta olan genel seçimlerin de burada bir korku faktörü olarak kullanıldığını öne sürdü. Ayrıca TikTok Amerikan yönetiminin istediği gibi başka bir şirket tarafından satın alınsa bile, kapalı kapılar ardında yine Çin hükümeti tarafından koordine edilebilir. Bazıları ise Amerikan Başkanı Biden'ın, milyonlarca vatandaşının kullandığı bir uygulamayı böylesine kısa bir süre içinde kapatmasının son derece anti demokratik olacağı görüşünde. Günün sonunda, yaşanacak tüm gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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