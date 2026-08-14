SkyGen Takımı TÜBİTAK Yarışmasına Hazırlanıyor

Trabzon Merkez Fen Lisesi öğrencilerinin kurduğu "SkyGen" takımı, TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'nda derece alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Semra Müşra Bektaş'ın öncülüğünde yaklaşık 10 ay önce oluşturulan takımda 6 öğrenci yer alıyor.

Öğrenciler, yaptıkları insansız hava aracıyla okulda ve Akçaabat ilçesindeki sahilde deneme uçuşlarını sürdürerek yarışmaya hazırlanıyor.

Okul Müdürü Coşkun Çolak, AA muhabirine, öğrencileriyle bu heyecanı birlikte yaşadıklarını söyledi.

Çolak, TÜBİTAK Liselerarası İHA Yarışması'nın TEKNOFEST kapsamında olduğunu dile getirerek, okul olarak 2018'den bu yana yarışmalara katıldıklarını ifade etti.

Öğrencilerin uçuşlarını otonom olarak başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Çolak, bu etkinliklerle mekanik, yazılım ve mühendislik alanındaki becerilerini geliştirdiklerini aktardı.

Takım kaptanı Yiğit Pursalı ise uzun süredir hazırlık yaptıklarını, uçuş testlerine manuel olarak başlamalarına rağmen otonom uçuş da yapabildiklerini vurguladı.

Pursalı, takımda aynı zamanda yer birimi departmanından da sorumlu olduğunu ifade ederek, "İki direk arasında yaklaşık 300 metre çapındaki bir alanda uçağımızla birlikte iki tane 8 çizip, bu 8'lerin çizilme aşamasında uçağımızın içindeki görev yüklerini bize verilen hedeflere atmakla yükümlüyüz. Bu görev için 50 metre irtifadan uçmayı düşünüyoruz. Sonrasında da başarılı şekilde iniş yapıp kırım yaşamadığımızı kanıtlayıp umarım yeterli puanı alıp Türkiye birincisi olmayı planlıyoruz." diye konuştu.