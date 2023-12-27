ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor! İşte şaşırtan fiyatlar

Binlerce mağazası ile Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından ŞOK, teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 oyun konsolu ile dikkat çeken ŞOK, şimdi ise oyun bilgisayarları satıyor.
ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor!
Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da oyun bilgisayarları satıyor.
ŞOK, 27 Aralık 2023 – 2 Ocak 2024 tarihlerine ilişkin kataloğunu paylaştı. Buna göre Gamers Arena oyun bilgisayarları başta olmak üzere monitörler, kablosuz kulaklıklar ve klavye, tüketicilere sunuluyor. Tüm ürünlere, özelliklerine ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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ŞOK tarafından 27 Aralık'tan itibaren satılacak teknoloji ürünleri şu şekilde;
Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500
İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
Anakart: AMD mATX Anakart
RAM: 16 GB DDR4 RAM
Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD
Ekran Kartı: AMD RX 5500XT 8 GB
PSU: GA 650W 80+ ATX
RGB Gaming kasa
İşletim Sistemi: FreeDOS
Fiyatı: 14 bin 749 TL
Gamers Arena Strike AMD Ryzen 5 5500
İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
Anakart: AMD mATX
RAM: 16 GB DDR4
Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Super 6 GB
PSU: GA 650W 80+ ATX
RGB Gaming kasa
İşletim Sistemi: FreeDOS
Fiyatı: 16 bin 499 TL
Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 5600G
İşlemci: AMD Ryzen 5 5600G İşlemci
Anakart: AMD mATX
RAM: 16 GB DDR4
Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD
PSU: GA 650W 80+ ATX
RGB Gaming kasa
İşletim Sistemi: FreeDOS
Fiyatı: 11 bin 749 TL
Gamers Arena Extremely AMD Ryzen 5 5600
İşlemci: AMD Ryzen 5 5600
Anakart: AMD mATX
RAM: 16 GB DDR4
Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD
Ekran Kartı NVIDIA RTX 4060 8 GB
GA 650W 80+ ATX
RGB Gaming kasa
İşletim Sistemi: FreeDOS
Fiyatı: 23 bin 999 TL
Vollmond VL201 Bluetooth 5.3 IPX6 Level TWS Kablosuz Beyaz Kulaklık
Su geçirmez
IPX6 seviye
Suya ve tere dayanıklı ergonomik tasarım
Bluetooth versiyon: V5.3
Standby süresi: 100 saat
Konuşma süresi: 7 saat
Müzik çalma süresi: 6 saat
Şarj süresi : 1,5 saat
Şarj voltajı: DC 5V
Çekim mesafesi: 10 metre
Şarj bağlantısı: USB Type-C
Renk: Beyaz
Fiyatı: 899 TL
Vollmond VL101PRO Bluetooth 5.3 IPX6 Level TWS Kablosuz Göstergeli Siyah Kulaklık
Su geçirmez
IPX6 seviye
Suya ve tere dayanıklı ergonomik tasarım
Dijital gösterge paneli
Bluetooth versiyon: V5.3
Standby süresi: 100 saat
Konuşma süresi: 7 saat
Müzik çalma süresi: 6 saat
Şarj süresi : 1,5 saat
Şarj voltajı: DC 5V
Çekim mesafesi: 10 metre
Şarj bağlantısı: Micro USB
Renk: Siyah
Fiyatı: 1.199 TL
Twisted Minds 27 TM272QE Monitör
Ekran boyutu: 27 inç
Yenileme hızı: 165 Hz/ 1 MS
QHD 2K/ 1440p
Kontrast: 1000: 1
Parlaklık: 350 nit
IPS Teknoloji panel
HDMI + DP bağlantı
AMD Freesync/G-Sync
Çerçevesiz RGB tasarım
VESA uyumlu (Duvar Montajı)
2 x 3 W Hoparlör
Fiyatı: 6 bin 999 TL
Twisted Minds 24" TM24FHD100IPS Monitör
Ekran boyutu: 23.8 inç
Yenileme hızı: 100 Hz/ 1 MS
Kontrast: 1000: 1
Parlaklık: 250 nit
IPS Teknoloji panel
HDMI + VGA bağlantı
AMD Freesync
Çerçevesiz tasarım
VESA Uyumlu (Duvar montajı)
2 x 1 W Hoparlör
Fiyatı: 2 bin 799 TL
Twisted Minds 27" TM27FHD100IPS Monitör
Ekran boyutu: 27 inç
Yenileme hızı: 100 Hz/ 1 MS
Kontrast: 1000: 1
Parlaklık: 300 nit
IPS Teknoloji panel
HDMI + VGA Bağlantı
AMD Freesync
Çerçevesiz tasarım
VESA Uyumlu (Duvar montajı)
2 x 1 W Hoparlör
Fiyatı: 3 bin 499 TL
Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu
Ev, ofis ve oyun İçin ergonomik tasarım
Terletmeyen dayanıklı sentetik deri
2D Hareketli kolçak
Sırt eğimi: Max. 180 derece
Bel ve boyun desteği
Uzatılabilir ayak desteği
Amortisörlü yükseklik ayarlama
Taşıma kapasitesi: 150 KG
Fiyatı: 3 bin 999 TL
Redragon K565R-1 Rudra Aydınlatmalı Mekanik Gaming Klavye
Oyun için ergonomik tasarım
Türkçe Q mekanik klavye
Blue Switch
Numerik tuş
Gökkuşağı aydınlatma
Fiyatı: 849 TL
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Son Dakika › Teknoloji › ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor! İşte şaşırtan fiyatlar - Son Dakika