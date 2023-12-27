ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor! İşte şaşırtan fiyatlar

Binlerce mağazası ile Türkiye'nin en büyük perakende mağazalarından ŞOK, teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 oyun konsolu ile dikkat çeken ŞOK, şimdi ise oyun bilgisayarları satıyor.

ŞOK, oyun bilgisayarları satıyor!

Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. Bu sırada akıllı telefondan konsola, klavyeden kulaklığa kadar çeşit çeşit elektronik ürünler görülebiliyor. Son olarak ŞOK da oyun bilgisayarları satıyor.

ŞOK, 27 Aralık 2023 – 2 Ocak 2024 tarihlerine ilişkin kataloğunu paylaştı. Buna göre Gamers Arena oyun bilgisayarları başta olmak üzere monitörler, kablosuz kulaklıklar ve klavye, tüketicilere sunuluyor. Tüm ürünlere, özelliklerine ve fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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ŞOK tarafından 27 Aralık'tan itibaren satılacak teknoloji ürünleri şu şekilde;

Gamers Arena Ace AMD Ryzen 5 5500

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

Anakart: AMD mATX Anakart

RAM: 16 GB DDR4 RAM

Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD

Ekran Kartı: AMD RX 5500XT 8 GB

PSU: GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

İşletim Sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 14 bin 749 TL

Gamers Arena Strike AMD Ryzen 5 5500

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500

Anakart: AMD mATX

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Super 6 GB

PSU: GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

İşletim Sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 16 bin 499 TL

Gamers Arena Hell AMD Ryzen 5 5600G

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600G İşlemci

Anakart: AMD mATX

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD

PSU: GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

İşletim Sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 11 bin 749 TL

Gamers Arena Extremely AMD Ryzen 5 5600

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600

Anakart: AMD mATX

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB NVMe M2 SSD

Ekran Kartı NVIDIA RTX 4060 8 GB

GA 650W 80+ ATX

RGB Gaming kasa

İşletim Sistemi: FreeDOS

Fiyatı: 23 bin 999 TL

Vollmond VL201 Bluetooth 5.3 IPX6 Level TWS Kablosuz Beyaz Kulaklık

Su geçirmez

IPX6 seviye

Suya ve tere dayanıklı ergonomik tasarım

Bluetooth versiyon: V5.3

Standby süresi: 100 saat

Konuşma süresi: 7 saat

Müzik çalma süresi: 6 saat

Şarj süresi : 1,5 saat

Şarj voltajı: DC 5V

Çekim mesafesi: 10 metre

Şarj bağlantısı: USB Type-C

Renk: Beyaz

Fiyatı: 899 TL

Vollmond VL101PRO Bluetooth 5.3 IPX6 Level TWS Kablosuz Göstergeli Siyah Kulaklık

Su geçirmez

IPX6 seviye

Suya ve tere dayanıklı ergonomik tasarım

Dijital gösterge paneli

Bluetooth versiyon: V5.3

Standby süresi: 100 saat

Konuşma süresi: 7 saat

Müzik çalma süresi: 6 saat

Şarj süresi : 1,5 saat

Şarj voltajı: DC 5V

Çekim mesafesi: 10 metre

Şarj bağlantısı: Micro USB

Renk: Siyah

Fiyatı: 1.199 TL

Twisted Minds 27 TM272QE Monitör

Ekran boyutu: 27 inç

Yenileme hızı: 165 Hz/ 1 MS

QHD 2K/ 1440p

Kontrast: 1000: 1

Parlaklık: 350 nit

IPS Teknoloji panel

HDMI + DP bağlantı

AMD Freesync/G-Sync

Çerçevesiz RGB tasarım

VESA uyumlu (Duvar Montajı)

2 x 3 W Hoparlör

Fiyatı: 6 bin 999 TL

Twisted Minds 24" TM24FHD100IPS Monitör

Ekran boyutu: 23.8 inç

Yenileme hızı: 100 Hz/ 1 MS

Kontrast: 1000: 1

Parlaklık: 250 nit

IPS Teknoloji panel

HDMI + VGA bağlantı

AMD Freesync

Çerçevesiz tasarım

VESA Uyumlu (Duvar montajı)

2 x 1 W Hoparlör

Fiyatı: 2 bin 799 TL

Twisted Minds 27" TM27FHD100IPS Monitör

Ekran boyutu: 27 inç

Yenileme hızı: 100 Hz/ 1 MS

Kontrast: 1000: 1

Parlaklık: 300 nit

IPS Teknoloji panel

HDMI + VGA Bağlantı

AMD Freesync

Çerçevesiz tasarım

VESA Uyumlu (Duvar montajı)

2 x 1 W Hoparlör

Fiyatı: 3 bin 499 TL

Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu

Ev, ofis ve oyun İçin ergonomik tasarım

Terletmeyen dayanıklı sentetik deri

2D Hareketli kolçak

Sırt eğimi: Max. 180 derece

Bel ve boyun desteği

Uzatılabilir ayak desteği

Amortisörlü yükseklik ayarlama

Taşıma kapasitesi: 150 KG

Fiyatı: 3 bin 999 TL

Redragon K565R-1 Rudra Aydınlatmalı Mekanik Gaming Klavye

Oyun için ergonomik tasarım

Türkçe Q mekanik klavye

Blue Switch

Numerik tuş

Gökkuşağı aydınlatma

Fiyatı: 849 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.