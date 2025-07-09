Sosyalfest 2025 Ödül Dağıtımı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, 3-4 Ekim'de Ankara'da yapılacak Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında 4 kategorideki 30 yarışmada 6 milyon lira ödül dağıtılacağını söyledi.

Kırışık, AA muhabirine, Sosyalfest'i Türkiye için son derece önemli gördükleri büyük bir proje olduğunu belirtti.

Sosyalfest'in Türkiye projesi haline gelmesini arzu ettiklerini ifade eden Kırışık, "TEKNOFEST'te olduğu gibi bir Türkiye projesi olarak bütün sosyal bilimler sahasındaki gençlerimizin ve öğrencilerimizin sosyal modeller üreterek toplumdaki sosyal ihtiyaçlara, sosyal sorunlara çözüm üretmesini hedefliyoruz." dedi.

Kırışık, bu amaçla Sosyalfest'in ilkini geçen yıl Karabük Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"100 bine yakın bir katılım, 4 bine yakın da proje başvurusu oldu. Sosyalfest 2024'te yakaladığımız bu ivmeyi Sosyalfest 2025'te devam ettirmek istiyoruz. Daha da güçlendirerek daha da arttırarak bu süreci devam ettirmek istiyoruz. Bu kapsamda Sosyalfest 2025'i Ankara'da Millet Bahçesi'nde 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde yapmayı planlıyoruz."

Yarışma başvurularının başladığını anlatan Kırışık, 4 kategoride 30 yarışmanın olduğunu aktardı.

Kırışık, 4 kategoriden birincisinin "Türkiye Yüzyıl'ı" kategorisi olduğunu söyleyerek, "Burada 13 yarışmamız var. 'Türk Dünyası' kategorisinde 5 yarışmamız var. 'Sağlıkfest' kategorisinde 6 yarışmamız var ve 'Sosyalfest İlahiyat' kategorisinde 6 yarışmamız var. Bu yarışmalarda toplam 6 milyon lira ödül dağıtacağız. Birinciye 100 bin lira, ikinciye 70 bin lira üçüncüye ise 30 bin lira şeklinde ayni ödüllerle öğrencilerimizi, gençlerimizi, finalistlerimizi, desteklemeyi planlıyoruz."

Bu amaçla hazırlıklarını yürüttükleri çalışmada 1 Ağustos'a kadar gençlerin projelerini verebileceğini ifade eden Kırışık, şöyle konuştu:

"Hangi kategoride proje verebilir acaba diye baktığımızda lise öğrencilerimiz, üniversite öğrencilerimiz, lisansüstü düzeydeki yüksek lisans doktor öğrencilerimiz ve 18 yaş üstü öğrenci olmayan bütün vatandaşlarımız Sosyalfest 2025'e proje verebilirler. Peki nerede projeyi verecekler? sosyalfest.org isimli internet sitemiz üzerinden bütün bilgilere ulaşabilirler. Burada projelerini, sosyal modellerini gerçekleştirip sisteme rahatlıkla yükleyebilirler."