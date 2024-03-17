SpaceX şu anda NASA ile birçok sözleşmeye sahip. Uzay macerasında ABD'li kurumlar ile birlikte çalışan şirket, son olarak ABD istihbaratı ile anlaştı. İddiaya göre SpaceX, ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ile 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.
SpaceX ve ABD, casus uydu ağı kurmak için anlaştı
Ortaya çıkan yeni ayrıntılara göre SpaceX, yüzlerce casus uydudan oluşan ağ kurmak için ABD ile çalışacak. Ulusal Keşif Ofisi ile sağlanan son anlaşma, uzay şirketinin ABD istihbaratını güçlendirmesini sağlayacak.
Reuters'ın kaynaklarına göre SpaceX'in "Starshield" (Yıldız Kalkanı) isimli yeni birimi, NRO'nun gözlem yeteneklerini geliştirmek için çalışacak. Bu kapsamda Elon Musk'ın şirketinin ABD için yeni bir uydu ağı geliştireceği bildirildi. Uyduların koordineli şekilde işlev göreceği ve alçak yörüngede çalışacağı aktarıldı.
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1,8 milyar dolarlık sözleşme, daha önce Şubat ayında bildirilen raporları yansıtıyor. O dönemki iddialara göre SpaceX, adı açıklanmayan bir devlet kurumuyla gizli bir anlaşma imzalamıştı. Reuters, bu sözleşmeyi NRO'ya ve ABD'nin uzaydan istihbarat toplama altyapısını modernize etme hedeflerine bağladı.
Resmi kayıtlar da SpaceX'in program için kamuya açıklanmamış prototip uydular fırlattığını gösterdi. Rapora göre NRO, bu uyduların başarılı olması halinde, ağı askeri ve istihbarat analistleri ile paylaşacak. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hedefler hakkında daha hızlı ve doğru bilgi edinebilecek.
Bir NRO sözcüsü ise ajansın "en yetenekli, çeşitli ve esnek" istihbarat ağını oluşturmak için çalıştığını doğruladı. Ancak SpaceX ile anlaşma yapılıp yapılmadığını doğrulamadı. Starshield projesinin ölçeği ve zaman çizelgesi henüz açıklanmadı.
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