Steam Awards 2023 Başladı: İşte Adaylar

2023 yılı oyun dünyası açısından oldukça verimli geçti. Baldur's Gate 3'ten Hogwarts Legacy'ye kadar farklı kategorilerden birçok oyun gördük. Game Awards 2023'ten sonra ise Steam Awards 2023 başladı. Valve, kullanıcıların seçebileceği adayları açıkladı.

Steam Awards 2023 nasıl oy kullanılır?

Valve, Steam'de yayınlanan en beğenilen oyunları derleyen Steam Awards 2023'ü nihayet başlattı. Adaylıkların başında Baldur's Gate 3, EA Sports FC 24, Lethal Company, Resident Evil 4 ve Hogwarts Legacy geliyor.

Oylama, Steam Kış İndirimi'nin başlangıcına denk gelecek şekilde 21 Aralık'ta başlayacak. Oyuncular, 2 Ocak'a kadar her kategorideki kazananı seçmek için oy kullanabilecek. Oylamaya katılan kullanıcılar, özel oylama rozetleri ve çıkartma kapsülleriyle ödüllendirilecek.

132123123

Steam Kış İndirimi'nin de 21 Aralık'ta başlayacağını hatırlatalım. 4 Ocak'a kadar sürecek etkinlikte yüzlerce yapımın indirimli olarak sunulması bekleniyor. Fırsatlar, iki haftalık tanıtım etkinliği boyunca günlük olarak güncellenecektir.

Yılın Oyunu Ödülü

Baldur's Gate 3

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Resident Evil 4

Yılın VR Ödülü

I Expect You to Die 3

F1 23

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Labyrinthine

Sevgi ve Emek Ödülü

Dota 2

Apex Legends

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

132123123

Yılın Steam Deck Ödülü

Hogwarts Legacy

Diablo 4

The Outlast Trials

Brotato

Dredge

Arkadaşlarla Daha İyi Ödülü

Party Animals

Sunkenland

Sons of the Forest

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

Üstün Görsel Stil Ödülü

Atomic Heart

Darkest Dungeon

High on Life

Cocoon

Inward

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Shadows of Doubt

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Contraband Police

Starfield

132123123

Berbat Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü

EA Sports FC 24

Lords of the Fallen

Overwatch 2

Sifu

Street Fighter 6

En İyi Müzik Ödülü

Persona 5 Tactica

Hi-Fi Rush

The Last of US Part 1

Chants of Sennaar

Pizza Tower

Üstün Hikaye Ödülü

Star Wars Jedi Survivor

Love is All Around

Baldur's Gate 3

Lies of P

Resident Evil 4

132123123

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.