Steam Awards 2023 Başladı: İşte Adaylar

2023 yılı oyun dünyası açısından oldukça verimli geçti. Baldur's Gate 3'ten Hogwarts Legacy'ye kadar farklı kategorilerden birçok oyun gördük. Game Awards 2023'ten sonra ise Steam Awards 2023 başladı. Valve, kullanıcıların seçebileceği adayları açıkladı.
Steam Awards 2023 nasıl oy kullanılır?
Valve, Steam'de yayınlanan en beğenilen oyunları derleyen Steam Awards 2023'ü nihayet başlattı. Adaylıkların başında Baldur's Gate 3, EA Sports FC 24, Lethal Company, Resident Evil 4 ve Hogwarts Legacy geliyor.
Oylama, Steam Kış İndirimi'nin başlangıcına denk gelecek şekilde 21 Aralık'ta başlayacak. Oyuncular, 2 Ocak'a kadar her kategorideki kazananı seçmek için oy kullanabilecek. Oylamaya katılan kullanıcılar, özel oylama rozetleri ve çıkartma kapsülleriyle ödüllendirilecek.
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Steam Kış İndirimi'nin de 21 Aralık'ta başlayacağını hatırlatalım. 4 Ocak'a kadar sürecek etkinlikte yüzlerce yapımın indirimli olarak sunulması bekleniyor. Fırsatlar, iki haftalık tanıtım etkinliği boyunca günlük olarak güncellenecektir.
Yılın Oyunu Ödülü
Baldur's Gate 3
EA Sports FC 24
Hogwarts Legacy
Lethal Company
Resident Evil 4
Yılın VR Ödülü
I Expect You to Die 3
F1 23
Ghosts of Tabor
Gorilla Tag
Labyrinthine
Sevgi ve Emek Ödülü
Dota 2
Apex Legends
Rust
Deep Rock Galactic
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Yılın Steam Deck Ödülü
Hogwarts Legacy
Diablo 4
The Outlast Trials
Brotato
Dredge
Arkadaşlarla Daha İyi Ödülü
Party Animals
Sunkenland
Sons of the Forest
Warhammer 40,000: Darktide
Lethal Company
Üstün Görsel Stil Ödülü
Atomic Heart
Darkest Dungeon
High on Life
Cocoon
Inward
En Yenilikçi Oynanış Ödülü
Shadows of Doubt
Your Only Move is Hustle
Remnant 2
Contraband Police
Starfield
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Berbat Olduğunuz En İyi Oyun Ödülü
EA Sports FC 24
Lords of the Fallen
Overwatch 2
Sifu
En İyi Müzik Ödülü
Persona 5 Tactica
Hi-Fi Rush
The Last of US Part 1
Chants of Sennaar
Pizza Tower
Üstün Hikaye Ödülü
Star Wars Jedi Survivor
Love is All Around
Baldur's Gate 3
Lies of P
Resident Evil 4
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Son Dakika › Teknoloji › Steam Awards 2023 Başladı: İşte Adaylar - Son Dakika