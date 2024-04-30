Steam Çiftçilik Festivali İndirimleri Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Steam Çiftçilik Festivali İndirimleri Başladı

Steam Çiftçilik Festivali İndirimleri Başladı

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olarak Çiftçilik Festivali indirimleri ile kullanıcılarına fırsat sunuyor. Settlement Survival, Manor Lords, Farming Simulator 22 gibi popüler çiftçilik oyunları indirimli fiyatlarla oyuncuların beğenisine sunuldu. İndirimler 6 Mayıs saat 20.00'de sona erecek.

30.04.2024 23:10
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Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, Çiftçilik Festivali ile karşımızda. Oyuncuların dikkatini çeken bu etkinlik kapsamında popüler çiftçilik oyunları indirim ile buluştu. İşte Steam Çiftçilik Festivali kapsamında başlayan indirimde göze çarpan oyunlar…

Steam Çiftçilik Festivali indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Kampanya kapsamında Settlement Survival, 19,99 dolardan (647 TL) 10,99 dolara (355 TL) düştü. Buna göre yüzde 45 oranında indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda piyasaya sürülen ve oyun dünyasında büyük ses getiren Manor Lords ise 19,99 dolar (647 TL) yerine 14,99 dolar (485 TL).

Steam Çiftçilik Festivali İndirimleri Başladı

Öte yandan Farming Simulator 22 oyunu 9,99 dolardan (323 TL) 6,99 dolara (226 TL) düştü. Farming Simulator 15 ise 5,29 dolardan (171 TL) 1,32 dolara (45 TL) indi. Tüm indirimli oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Steam Çiftçilik Festivali indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıSettlement Survival19,99 dolar (647 TL)10,99 dolar (355 TL) | -45%Manor Lords19,99 dolar (647 TL)14,99 dolar (485 TL) | -25%Farm Together10,49 dolar (339 TL)6,29 dolar (203 TL) | -40%Farming Simulator 229,99 dolar (323 TL)6,99 dolar (226 TL) | -30%Farming Simulator 198,99 dolar (291 TL)3,59 dolar (116 TL) | -60%Farming Simulator 1714,99 dolar (485 TL)5,99 dolar (193 TL) | -60%Farming Simulator 155,29 dolar (171 TL)1,32 dolar (42 TL) | -75%Farm Manager World10,49 dolar (339 TL)9,44 dolar (305 TL) | -10%Pioneers of Pagonia14,99 dolar (485 TL)12,74 dolar (412 TL) | -15%Travellers Rest9,29 dolar (300 TL)6,96 dolar (226 TL) | -25%Timberborn12,49 dolar (404 TL)9,99 dolar (323 TL) | -20%Call of the Wild: The Angler14,99 dolar (485 TL)5,99 dolar (193 TL) | -60%Fae Farm24,99 dolar (809 TL)16,74 dolar (542 TL) | -33%Lightyear Frontier12,49 dolar (404 TL)9,99 dolar (323 TL) | -20%Rise of Industry29,99 dolar (970 TL)4,49 dolar (145 TL) | -85%

Steam Çiftçilik Festivali, 6 Mayıs saat 20.00'de sonlanacak.

Kaynak: Shiftdelete

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