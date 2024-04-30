Steam Çiftçilik Festivali İndirimleri Başladı

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Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, Çiftçilik Festivali ile karşımızda. Oyuncuların dikkatini çeken bu etkinlik kapsamında popüler çiftçilik oyunları indirim ile buluştu. İşte Steam Çiftçilik Festivali kapsamında başlayan indirimde göze çarpan oyunlar…

Steam Çiftçilik Festivali indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Kampanya kapsamında Settlement Survival, 19,99 dolardan (647 TL) 10,99 dolara (355 TL) düştü. Buna göre yüzde 45 oranında indirimin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda piyasaya sürülen ve oyun dünyasında büyük ses getiren Manor Lords ise 19,99 dolar (647 TL) yerine 14,99 dolar (485 TL).

Öte yandan Farming Simulator 22 oyunu 9,99 dolardan (323 TL) 6,99 dolara (226 TL) düştü. Farming Simulator 15 ise 5,29 dolardan (171 TL) 1,32 dolara (45 TL) indi. Tüm indirimli oyunların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Steam Çiftçilik Festivali indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;