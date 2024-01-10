Steam\'de En Popüler Oyunlar Açıklandı

Oyuncu kitlesi bir yapımın başarısını gösteren en önemli unsurlardan birisi. Bu nedenle çoğu zaman bir oyunu deneyimlemeden önce onun kitlesini, kısacası popülaritesini kontrol ediyoruz. Peki kasım ayında TL kullanımını durdurarak satın alımlarda dolara geçen ve Türk oyuncuları bir hayli üzen Steam'de en popüler oyunlar hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Baldur's Gate 3 liderliği kaybetti – Steam En popüler oyunlar

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listesini güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunlarına baktığımızda zirvede önemli bir değişikliğin olduğunu görüyoruz. İki hafta önce el konsolu Steam Deck'ten alan Baldur's Gate 3 bu hafta liderliğini kaybetti ve üçüncü sıraya kadar geriledi. Listenin birincisi ise Steam Deck. Ancak şirketin konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi söz konusu değil.

Listenin ikincisi Counter-Strike 2 olurken, dördüncüsüyse PUBG oluyor. Bununla birlikte beşinci sırada Lethal Company yer alırken, NARAKA: BLADEPOINT altıncı sırada karşımıza çıkıyor.

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Steam geçen haftanın en çok indirilen (2 Ocak – 9 Ocak) arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi şöyle;

Steam Deck

Counter-Strike 2

Baldur's Gate 3

PUBG

Lethal Company

NARAKA: BLADEPOINT

Call of Duty

Apex Legends

Cyberpunk 2077

EA FC 24

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz