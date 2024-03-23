Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların hoşuna gidecek bir etkinlik başlattı. Öyle ki platform, hafta sonuna özel olarak iki popüler yapımı ücretsiz erişime açtı. Kısa süre bir süreliğine oynayabilirsiniz. İşte tüm bilmeniz gerekenler…
Steam'de hafta sonuna özel iki ücretsiz oyun!
Oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz şekilde kısa bir süreliğine olsa da oynayabiliyor. Bu durumda geliştirici ise oyununun oyuncu sayısını yükseltmiş oluyor.
Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Söz konusu bu iki yapımı 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek. Yani kütüphanenize kalıcı olmayacaklar.
Epic Games bu hafta iki oyun birden veriyor!
Yukarıdakiler arasından dilediğiniz oyunu ücretsiz olarak oynayabilmek için öncelikle Steam sayfasına giriş yapmalısınız. Akabinde biraz aşağıda yer alan Oyunu Oyna butonuna tıklayabilir ve indirme işlemlerine geçebilirsiniz. Battlefield 2042 sistem gereksinimleri Midnight Ghost Hunt sistem gereksinimleri Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Steam'de Hafta Sonuna Özel İki Ücretsiz Oyun! - Son Dakika Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Türkiye'de ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında Volkswagen, en çok satan marka oldu. AA tarafından derlenen Indicata'nın raporuna göre, şubat ayında çevrim içi platformlarda toplam 363 bin kurumsal ilan yayınlandı ve bunlardan 170 bin 457'si satışa dönüştü. Bu dönemde binek otomobil kategorisinde Fiat Egea, hafif ticaride ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilenler arasında yer aldı. İkinci el araç pazarında Volkswagen, 21 bin 857 adet satış ile ilk sırayı alırken, onu Renault, Fiat, Ford ve BMW takip etti. Binek otomobil satışlarında Fiat Egea, hafif ticari araç satışlarında ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilen modeller oldu. Türkiye'nin en popüler yemek sipariş hizmetlerinden Yemeksepeti, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırmada yasa ihlali yapmış olabileceği gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Şirketin yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddialarına neden oldu. Soruşturma sonucu açıklanacak. ShiftDelete.Net editörleri Samet ve Alperen tarafından sunulan Teknoloji Muhabbeti programının 23. bölümü bu akşam 17:00'da yayınlanacak. Haftanın en çok konuşulan teknoloji haberleri arasında Apple'ın antitröst davası, Tesla Model Y'nin fiyat artışı, Samsung'un otomotiv sektörüne girişi ve Google'ın Gemini ile iOS 18'de yer alması bulunuyor. Ayrıca, HyperOS güncellemesi, Steam'de rekor eş zamanlı oyuncu sayısı, Huawei'nin katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geçme ihtimali, PlayStation 5 Pro özellikleri, dünyanın en büyük uçağı tanıtımı gibi diğer önemli gelişmeler de yer alıyor. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte, spor ve sağlık takibi her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale geldi. HiFuture FutureFit Zone2, bu alanda sağladığı üstün özelliklerle dikkat çeken bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Zone2'nin 1.96 inçlik IPS ekranı, parlaklığı ve canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz arama özelliği sayesinde kullanıcılar bileklerinden doğrudan arama yapabiliyorlar. Tek bir şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunan Zone2, pil tükenme endişesini ortadan kaldırıyor. IP68 su geçirmezlik derecesi sayesinde su altında bile kullanılabilen Zone2, spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanılabiliyor. Kalp ritmi izleme, kalori yakma, adım sayma gibi sağlık ve spor takibi özelliklerine sahip olan Zone2, farklı spor dallarına uygun bir fitness koçu olarak öne çıkıyor.
OyunTarihBattlefield 204225 MartMidnight Ghost Hunt25 Mart
GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: 64-bit Windows 1064-bit Windows 10İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600AMD Ryzen 7 2700Xİşlemci (Intel): Core i5 6600KIntel Core i7 4790RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 560AMD Radeon RX 6600 XTEkran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1050 TiNvidia GeForce RTX 3060DirectX: Sürüm 12Sürüm 12Depolama: 100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan
GereksinimMinimumÖnerilenİşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ya da daha yenisiWindows 10 64-bit ya da daha yenisiİşlemci: Yeni Intel i3 ya da AMD Ryzen 5 PRO 3400GEIntel 10. nesil i7 ya da AMD Ryzen 9RAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: Intel entegre UHD grafikler ya da AMD Ryzen 5 PRO 3400GE entegreRTX 2060 ya da RX 5600 XTDirectX: Sürüm 11Sürüm 12Depolama: 15 GB kullanılabilir alanBelirtilmemiş
Yukarıdakiler arasından dilediğiniz oyunu ücretsiz olarak oynayabilmek için öncelikle Steam sayfasına giriş yapmalısınız. Akabinde biraz aşağıda yer alan Oyunu Oyna butonuna tıklayabilir ve indirme işlemlerine geçebilirsiniz.
Battlefield 2042 sistem gereksinimleri
Midnight Ghost Hunt sistem gereksinimleri
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Steam'de Hafta Sonuna Özel İki Ücretsiz Oyun! - Son Dakika
Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin savunma sanayindeki başarılarını Ar-Ge ve inovasyon ekosistemiyle ilişkilendirdi. Kayseri'nin sanayi potansiyeli ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Kacır, yeni OSB'lerin kurulumu ve Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.
Türkiye'de ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında Volkswagen, en çok satan marka oldu. AA tarafından derlenen Indicata'nın raporuna göre, şubat ayında çevrim içi platformlarda toplam 363 bin kurumsal ilan yayınlandı ve bunlardan 170 bin 457'si satışa dönüştü. Bu dönemde binek otomobil kategorisinde Fiat Egea, hafif ticaride ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilenler arasında yer aldı. İkinci el araç pazarında Volkswagen, 21 bin 857 adet satış ile ilk sırayı alırken, onu Renault, Fiat, Ford ve BMW takip etti. Binek otomobil satışlarında Fiat Egea, hafif ticari araç satışlarında ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilen modeller oldu.
Türkiye'nin en popüler yemek sipariş hizmetlerinden Yemeksepeti, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırmada yasa ihlali yapmış olabileceği gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Şirketin yemek siparişi-servisi platform hizmeti kapsamında kendi kurye hizmetini zorunlu tutması ve üye işletmelerin faaliyetlerini zorlaştırması, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddialarına neden oldu. Soruşturma sonucu açıklanacak.
ShiftDelete.Net editörleri Samet ve Alperen tarafından sunulan Teknoloji Muhabbeti programının 23. bölümü bu akşam 17:00'da yayınlanacak. Haftanın en çok konuşulan teknoloji haberleri arasında Apple'ın antitröst davası, Tesla Model Y'nin fiyat artışı, Samsung'un otomotiv sektörüne girişi ve Google'ın Gemini ile iOS 18'de yer alması bulunuyor. Ayrıca, HyperOS güncellemesi, Steam'de rekor eş zamanlı oyuncu sayısı, Huawei'nin katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geçme ihtimali, PlayStation 5 Pro özellikleri, dünyanın en büyük uçağı tanıtımı gibi diğer önemli gelişmeler de yer alıyor.
Teknolojinin getirdiği yeniliklerle birlikte, spor ve sağlık takibi her zamankinden daha kolay ve erişilebilir hale geldi. HiFuture FutureFit Zone2, bu alanda sağladığı üstün özelliklerle dikkat çeken bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Zone2'nin 1.96 inçlik IPS ekranı, parlaklığı ve canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Kablosuz arama özelliği sayesinde kullanıcılar bileklerinden doğrudan arama yapabiliyorlar. Tek bir şarjla 7 güne kadar pil ömrü sunan Zone2, pil tükenme endişesini ortadan kaldırıyor. IP68 su geçirmezlik derecesi sayesinde su altında bile kullanılabilen Zone2, spor yaparken veya günlük hayatta rahatça kullanılabiliyor. Kalp ritmi izleme, kalori yakma, adım sayma gibi sağlık ve spor takibi özelliklerine sahip olan Zone2, farklı spor dallarına uygun bir fitness koçu olarak öne çıkıyor.
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