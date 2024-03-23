Steam\'de Hafta Sonuna Özel İki Ücretsiz Oyun!

Teknoloji

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuların hoşuna gidecek bir etkinlik başlattı. Öyle ki platform, hafta sonuna özel olarak iki popüler yapımı ücretsiz erişime açtı. Kısa süre bir süreliğine oynayabilirsiniz. İşte tüm bilmeniz gerekenler…

Steam'de hafta sonuna özel iki ücretsiz oyun!

Oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz şekilde kısa bir süreliğine olsa da oynayabiliyor. Bu durumda geliştirici ise oyununun oyuncu sayısını yükseltmiş oluyor.

Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Söz konusu bu iki yapımı 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam edebilmek için satın almanız gerekecek. Yani kütüphanenize kalıcı olmayacaklar.

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