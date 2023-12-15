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Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlıyor! - Son Dakika
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Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlıyor!

Janus Interactive tarafından geliştirilen Storm Warfare, Açık Beta lansmanıyla büyük bir ses getirecek. Ücretsiz olarak oynanabilen strateji kart oyunu, 14 Aralık'ta dünya çapında oyuncularla buluşacak. Ayrıca, 1.2 milyon TL değerinde ödül havuzuna sahip bir turnuva da düzenlenecek.

Storm Warfare, 14 Aralık\'ta başlıyor!
15.12.2023 - 11:13,
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Türk oyun stüdyosu Janus Interactive tarafından geliştirilen, web 3.0 özellikli strateji kart oyunu Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlayacağı Açık Beta lansmanıyla kart oyunu dünyasında büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor.

Storm Warfare 14 Aralık'ta çıkıyor!

Ücretsiz olarak oynanabilen İkinci Dünya Savaşı temalı bir strateji kart oyunu olan Storm Warfare, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Açık Beta lansmanıyla dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesiyle buluşacak. Bu buluşma, oyuncuları hem heyecan verici Storm Warfare evreniyle tanıştıracak hem de dev bir turnuvada birbirinden değerli ödüller kazanma fırsatı sunacak.

Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlıyor!

Oyuncuları neler bekliyor? Turnuva hangi gün başlıyor?

Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlayacak Açık Beta sürecini, toplam 1.2 milyon Türk Lirası değerinde ödül havuzuna sahip benzersiz bir turnuvayla taçlandıracak. 18 Aralık tarihinde başlayacak turnuva ile oyuncular İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu cephelerinde karşı karşıya gelerek büyük ödüllere ulaşmaya çalışacak.

Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlıyor!

Ayrıca turnuvada verilen ödüller arasında 505 Genesis Komutan NFT'si de yer alacak. Açık Beta sürecinde yalnızca 32 oyun influencer'ının katılacağı ve karşılaşmaların canlı olarak yayınlanacağı özel bir turnuva da gerçekleştirilecek.

Storm Warfare, 14 Aralık'ta başlıyor!

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Kaynak: Shiftdelete
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Aralık, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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