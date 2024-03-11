Şubat Ayının En Hızlı Android Amiral Gemileri Belli Oldu

Akıllı telefonları belirli standartlar altında test ederek sıralayan AnTuTu, şubat ayının en hızlı Android amiral gemileri listesini paylaştı. Global pazarları ilgilendiren listenin zirvesinde bazı amiral gemisi modellerinin beklenen performansı gösterememesi dikkat çekti. Peki an itibariyle globaldeki mobil pazarın en güçlü Android akıllı telefonları hangileri? İşte AnTuTu en hızlı amiral gemisi Android telefonlar listesi!
En hızlı amiral gemisi telefonlar – Global
AnTuTu'nun şubat ayını kapsayan en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek ve Samsung'a (sadece markanın kendi telefonları kullanıyor) büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 8'inde karşımıza çıktı. Buna göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'le gelen Nubia Red Magic 9 Pro az farkla en hızlı Android amiral gemisi oldu. Toplamda 2 milyon 94 bin 323 puan alan akıllı telefonu 2 milyon 27 bin 324 puanlı iQOO 12 takip etti.
Üçüncü sırada 1 milyon 916 bin 19 puanlı OnePlus 12 yer alırken, dördüncü sıradaysa 1 milyon 834 bin 40 puanlı Galaxy S24 Ultra karşımıza çıkıyor. Listenin beşinci sırasında 1 milyon 706 bin 838 puanla Galaxy S24+ karşımıza çıkıyor.
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Red Magic 9 Pro: Snapdragon Gen3 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ile 2,094,323 puan.
IQOO 12: Snapdragon Gen3 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ile 2,027,324 puan.
OnePlus 12: Snapdragon Gen3 işlemci, 12GB RAM ve 256GB depolama ile 1,916,019 puan.
Galaxy S24 Ultra: Snapdragon Gen3 işlemci, 8GB RAM ve 1024GB depolama ile 1,834,040 puan.
Galaxy S24+: Exynos 2400 işlemci, 12GB RAM ve 512GB depolama ile 1,706,838 puan.
Galaxy S24: Exynos 2400 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,577,124 puan.
Mi 13: Snapdragon Gen2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,523,953 puan.
Galaxy S23 Ultra: Snapdragon Gen2 işlemci, 12GB RAM ve 512GB depolama ile 1,507,206 puan.
Galaxy S23+: Snapdragon Gen2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,493,262 puan.
Galaxy S23: Snapdragon Gen2 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama ile 1,448,176 puan.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi akıllı telefon kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın
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