Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi

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Tüm dünyada annesi tarafından paylaşılan fotoğrafıyla fenomen haline gelen Samy Griner, 18 yaşına bastı. Samy, annesinin 2007 yılında Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınmıştı.

TÜM DÜNYA ONU SUCCESES KİD (BAŞARI ÇOCUK) OLARAK TANIDI

Avucunda kum tutarken yüzündeki mimiklerle sanki bir başarı elde etmiş gibi duruşu büyük beğeni toplamıştı. Bu fotoğraf sayesinde internet dünyası onu "success kid" (başarılı çocuk) olarak tanıdı. İnternetin en popüler platformlarından biri olan Reddit, Samy'nin fotoğrafını kullanarak sayısız photoshop çalışmasına imza attı.

"HALA ÇOK TATLI GÖRÜNÜYOR"

Fotoğrafın üzerinden geçen yılların ardından Samy Griner'in ilk defa yeni hali paylaşıldı. 18 yaşına basan Griner'in saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek değişmediği görüldü. Kullanıcılar, "Hala bebek yüzlü", "Vay canına! Aynı görünüyor." "O hala çok tatlı" , "Onun nasıl olduğunu öğrenebilmemiz çok güzel. Umarım başarıya devam eder!" yorumlarında bulundu.