Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi - Son Dakika
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Teknoloji

Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi

Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi

Tüm dünyada 'Success Kid' (başarılı çocuk) olarak tanınan Samy Griner, 18 yaşına girdi. Annesinin 2007 yılında o henüz 11 aylıkken Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınan Griner'in, saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek de değişmediği görüldü. Kullanıcılar, Samy'nin hala tatlı olduğunu ve geçen seneler içinde değişmediğini söyledi. Samy'nin fotoğrafı, internetin en popüler platformlarından olan Reddit'te sayısız photoshop çalışmasına ilham olmuştu.

27.09.2024 10:58
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Tüm dünyada annesi tarafından paylaşılan fotoğrafıyla fenomen haline gelen Samy Griner, 18 yaşına bastı. Samy, annesinin 2007 yılında Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınmıştı.

TÜM DÜNYA ONU SUCCESES KİD (BAŞARI ÇOCUK) OLARAK TANIDI

Avucunda kum tutarken yüzündeki mimiklerle sanki bir başarı elde etmiş gibi duruşu büyük beğeni toplamıştı. Bu fotoğraf sayesinde internet dünyası onu "success kid" (başarılı çocuk) olarak tanıdı. İnternetin en popüler platformlarından biri olan Reddit, Samy'nin fotoğrafını kullanarak sayısız photoshop çalışmasına imza attı.

Success Kid (Başarı çocuk) artık 18 yaşında

"HALA ÇOK TATLI GÖRÜNÜYOR"

Fotoğrafın üzerinden geçen yılların ardından Samy Griner'in ilk defa yeni hali paylaşıldı. 18 yaşına basan Griner'in saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek değişmediği görüldü. Kullanıcılar, "Hala bebek yüzlü", "Vay canına! Aynı görünüyor." "O hala çok tatlı" , "Onun nasıl olduğunu öğrenebilmemiz çok güzel. Umarım başarıya devam eder!" yorumlarında bulundu.

Sosyal Medya, Photoshop, Teknoloji, Dünya, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysel Çelik:
    Ben tanımıyorum bu gundiyi tüm dünya tanıyormuş 32 24 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf:
    Resmini çok kez gördğünü düşünüyoruz 4 0
  • Ismail Baydemir:
    Her şeyi yanlış yazıyorsun admin 16 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Haber yazılarını son dakika ya yazan kişilerin eğitimi nedir. Bu kadar cümle düşüklüğü imla kuralları eksikliği olamaz.Inanın kahvede adam toplayıp yazdırmanız daha iyi yazar. 14 0 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Şu haber sayfasının yazılarını kim yazıyorsa imla kurallarının içinden geçiyor. Ya da bu işi severek yapmıyor. biraz dikkat lütfen. 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    neyi başarmıs,heykel mi yapmış 3 1 Yanıtla
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