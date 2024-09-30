SYS Grup, SAHA EXPO'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

SYS Grup, SAHA EXPO'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak

SYS Grup, SAHA EXPO\'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak

SYS Grup şirketleri, SAHA EXPO'da yüksek teknoloji yatırımlarıyla geliştirdikleri ürünleri sergileyecek.

30.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlarla ortaya çıkardığı çözümlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS, SAHA Expo'ya katılacak. Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptıkları yatırımlarla ortaya çıkan ürünleri ile fuarda öne çıkacak.

2022'de SYS Grup bünyesine katılan İngiliz şirketi AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre topu, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'taki DVD 2024 fuarının ardından SAHA EXPO'da da dost ve müttefik ülkelere sunulacak.

Düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu top, modern orduların gözdesi haline gelirken, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) fuarda canlı kullanım imkanı ile son kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, SAHA Expo'nun her geçen yıl katılımcı sayısını ve iş hacmini artırarak, savunma sanayisi için büyük bir iş geliştirme platformu haline geldiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinin bu fuar sayesinde uluslararası arenada daha güçlü iş birlikleri ve ticaret imkanlarına ulaştığına dikkati çeken Aral, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'taki DVD fuarında büyük ilgi gören VENOM LR orta kalibre topumuzu, UNIROBOTICS'in geliştirdiği UKSS ürünlerimizi, savunma teknolojilerinde yenilikçi çözümlerimizi bu kez ülkemizde sergiliyor olmanın gururunu yaşayacağız. Bu fuar, sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda güçlü işbirlikleri ve yeni ortaklıklar kurmak için büyük bir fırsat sunuyor. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bu fuarda yer almak ve ülkemizin bu alandaki güçlü imajına katkıda bulunmak için grup olarak güçlü bir hazırlık yaptık. Fuar öncesinde yürüttüğümüz hazırlıklar oldukça yoğun ve verimli bir fuar geçireceğimizi gösteriyor. SYS Grup olarak tüm gücümüzle SAHA'ya çıkmaya hazırız."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, istanbul, Politika, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SYS Grup, SAHA EXPO'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:25 Herkes bunu tartışıyor İşte Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyon Herkes bunu tartışıyor! İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon
21:49 Dünya medyası art arda son dakika geçiyor Tanklar Lübnan’a girdi Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:22 Serhat Akın’a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Serhat Akın'a yapılan saldırıda yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
11:17 Ali Babacan’a rakip çıktı “Anketlerde yüzde 0,35’e düştük“ sözleriyle adaylığını resmen açıkladı Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:19 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar Oto tamircisini linç etmek istediler 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Oto tamircisini linç etmek istediler
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 22:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: SYS Grup, SAHA EXPO'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement