SYS Grup, SAHA EXPO\'da Yenilikçi Teknolojilerini Tanıtacak

Teknoloji

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlarla ortaya çıkardığı çözümlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 22-26 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

SYS Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS, SAHA Expo'ya katılacak. Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptıkları yatırımlarla ortaya çıkan ürünleri ile fuarda öne çıkacak.

2022'de SYS Grup bünyesine katılan İngiliz şirketi AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre topu, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'taki DVD 2024 fuarının ardından SAHA EXPO'da da dost ve müttefik ülkelere sunulacak.

Düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu top, modern orduların gözdesi haline gelirken, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) fuarda canlı kullanım imkanı ile son kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, SAHA Expo'nun her geçen yıl katılımcı sayısını ve iş hacmini artırarak, savunma sanayisi için büyük bir iş geliştirme platformu haline geldiğini vurguladı.

Türk savunma sanayisinin bu fuar sayesinde uluslararası arenada daha güçlü iş birlikleri ve ticaret imkanlarına ulaştığına dikkati çeken Aral, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık'taki DVD fuarında büyük ilgi gören VENOM LR orta kalibre topumuzu, UNIROBOTICS'in geliştirdiği UKSS ürünlerimizi, savunma teknolojilerinde yenilikçi çözümlerimizi bu kez ülkemizde sergiliyor olmanın gururunu yaşayacağız. Bu fuar, sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda güçlü işbirlikleri ve yeni ortaklıklar kurmak için büyük bir fırsat sunuyor. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bu fuarda yer almak ve ülkemizin bu alandaki güçlü imajına katkıda bulunmak için grup olarak güçlü bir hazırlık yaptık. Fuar öncesinde yürüttüğümüz hazırlıklar oldukça yoğun ve verimli bir fuar geçireceğimizi gösteriyor. SYS Grup olarak tüm gücümüzle SAHA'ya çıkmaya hazırız."