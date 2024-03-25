Tahmine Dayalı Modeller İş Dünyasında Nasıl Kullanılıyor?

İstatistiğe dayalı analizler iş dünyasında uzun süredir başarıyla kullanılıyor. Ancak, makine öğrenimi teknolojilerinin ve veriye dayalı çözümlerin gelişimiyle birlikte bu alanda yeni yollar açıldı. Modern tahmine dayalı modeller, işletmelere kullanıcı davranışını ve belirli eylem ve olayların olasılığını doğru bir şekilde öngörme olanağı sunar, bu da onları pazarlama dahil birçok alanda değerli bir teknoloji haline getirir.
Tahmine dayalı modellerin kullanıldığı öne çıkan birçok alan bulunuyor. Bunlar arasında ürün yelpazesini artırmak ve ek satış yapmak için perakende, müşteri ödeme gücünü değerlendirmek için bankacılık ve ekipmanları takip etmek için imalat sektörleri yer alıyor. Ayrıca, tahmine dayalı modeller, pazarlamada reklam kampanyalarının işletmelere ve kullanıcılara etkisini belirlemek için kullanılıyor.
Tahmine dayalı modeller nasıl destek oluyor?
Pazarlama ve ilgili alanlarda tahmine dayalı modeller size destek olabilir. Gelin, birkaç örneğe bakalım:
Bir olayın olasılığını belirleyin. Bir olayı etkileyebilecek çeşitli etkenlere dair daha fazla veriye sahip olduğunuzda, sonucu daha doğru şekilde tahmin edebilirsiniz.
Spesifik bir hedef kitle segmentinin reklam kampanyanızı nasıl algılayacağını tahmin edin.
Uygulama içi alımlar için en uygun maliyeti belirleyin.
Pazarlama kampanyanız için en iyi optimizasyon seçeneklerini, KPI'ları ve bütçeyi seçin.
En yüksek LTV'ye sahip müşterileri veya başka bir temel metrik bulun.
Son senaryoya daha detaylı bakalım.
LTV nedir ve neden önemlidir?
Müşteri yaşam boyu değeri (LTV), uygulamanızın ortalama kullanıcısının ne kadar gelir elde ettiğini anlamanıza yardımcı olan kritik bir metriktir. Bu metrik, kullanıcı edinme, kullanıcı etkileşimi ve kullanıcıyı elde tutmaya yaptığınız yatırımın getirisini hesaplarken kritiktir.
Pazarlama sektörü, yükselen müşteri çekme maliyetleri nedeniyle LTV'ye daha fazla önem vermeye başladı. Sonuç olarak, gösterdikleri çabanın başarısı kullanıcıların büyük kısmının LTV'sine bağlıdır. Bir kullanıcıyı çekmek genellikle ilk satın alımdan daha maliyetlidir, bu nedenle şirketler edinme maliyetini (CPA) LTV ile karşılaştırır. LTV ne kadar yüksek olursa, promosyonun sonuç verme olasılığı da o kadar artar.
Potansiyel bir kullanıcının sadece ilk işlemde değil, tüm aktivite dönemi boyunca ne kadar gelir getireceğini anlamak, pazarlama stratejinizi hızlı bir şekilde geliştirmenize ve bütçenizi akıllıca ayırmanıza olanak sağlar.
LTV tahmin modeli, kullanıcı edinme amaçlı uygulama kampanyalarına nasıl yardımcı olur?
Bir makine öğrenme modeli, kullanıcıların bir uygulamada geçirdikleri ilk günde nasıl davrandıklarını esas alarak benzer uygulamalarda ne kadar zaman harcayacaklarını ve uygulama sahiplerinin ne kadar gelir elde edeceklerini tahmin edebilir.
Bu model, benzer uygulamalardan anonimleştirilmiş verilerle ve reklam platformuna gönderilen gelirler veya kullanıcı elde tutma verileriyle eğitilir. Reklam platformu da teklifleri gerçek zamanlı olarak düzenler ve uygulamanız için daha yüksek bir LTV vaadiyle kullanıcıları çeker. Tüm bu süreçle ilgili bazı örnekleri aşağıda inceleyebilirsiniz.
Peki uygulama yükleme tahminine dayalı standart kullanıcı edinme algoritmaları nasıl çalışır? Reklamlar, uygulama yükleme olasılığı en yüksek olan kullanıcılara gösterilir. Örneğin:
LTV odaklı kullanıcı edinme algoritmasının nasıl çalıştığını görebilirsiniz: Sistem, kullanıcıların potansiyel LTV'sini dikkate alır ve en kaliteli hedef kitleyi bulur:
LTV tahmini algoritması nasıl geliştirildi?
Öte yandan, işletmeler her zaman LTV hesaplamak için yeterli veriye sahip olmayabilir veya analistleri olmayabilir. Bu zorluğu aşmak için bu süreci otomatikleştirdik ve Yandex'in reklam verenler için kendi platformu olan Yandex Direct'te çeşitli tahmine dayalı modeller uyguladık. Bu inovasyon, mobil uygulamaları tanıtan reklam verenlerin, özellikle yükleme başına ödeme kampanyalarında, daha fazla yükleme sonrası dönüşümler görmelerini ve daha fazla gelir elde etmelerini sağlıyor.
Yandex Ads'in mobil analitik platformu AppMetrica'da, uygulama kullanıcıları için LTV tahmin eden bir skor birimi bulunuyor. Biz, bu skoru modellerimizi eğitmek için kullandık ve yükleme sonrası hedeflenen aktivitelerin olasılığını tahminlerimize dahil ettik. Bu skor, otomatize edilmiş stratejilerde reklamları seçmek için temel faktör olacak.
Yeni yaklaşım, yüklemelerden sonra hedeflenen aktivitelerin sayısını önemli ölçüde artırarak genel geliri artırıyor. Yükleme başına ödeme kampanyalarındaki etki özellikle dikkat çekici: test aşamasında iken elde edilen kullanıcılardan %12'ye kadar bir kar artışı gözlemledik.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
Son Dakika › Teknoloji › Tahmine Dayalı Modeller İş Dünyasında Nasıl Kullanılıyor? - Son Dakika
Xiong'an Demiryolu İstasyonu, mimari harikası tasarımıyla dikkat çekiyor. İstasyonun çatısı, fotovoltaik enerji santrali olarak kullanılıyor ve yılda ortalama 5,8 milyon kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Bu sayede karbondioksit emisyonu azaltılıyor ve yeşil enerji sağlanıyor. Xiong'an bölgesinin ilk büyük altyapı projesi olan istasyon, başkent Beijing ile bölgeyi birleştirme konusunda önemli bir rol oynuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, kentteki teknoloji yatırımlarından dolayı Başkan Mehmet Sekmen'i kutladı.
Karşıyaka Belediyesi tarafından İzmir'de düzenlenecek olan 'Dönüşüm Ideathonu' etkinliği, Kolektif Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencilerinin sıfır atık inovasyonu konusundaki fikir ve projeleri yarışacak.
Togg 1.4.0 güncellemesiyle birlikte yerli otomobilde yüz tanıma özelliği, yeni temalar, aksesuar modda far ve ekran kapama gibi özellikler sunulacak. Güncellemeyle birlikte sürücüler otomobile şifre girmeden yüz tanıma ile otomatik oturum açabilecekler. Ayrıca farklı renk temalarıyla araç iç tasarımı kişiselleştirilebilecek ve aksesuar modunda far ve ekran kapatılabilecek. Togg 1.4.0 güncellemesi şu anda test ediliyor.
Co-Founder Academy ve Marmara Üniversitesi'nin MX Incubation ile birleşerek oluşturduğu MX GreenTech Kuluçka Programı, girişimcilere sürdürülebilir ve dijital bir geleceğe hazırlanma fırsatı sunuyor. Program, tekstil teknolojileri, enerji yönetimi, akıllı şehirler, atık yönetimi, su verimliliği, robotik otomasyon, üretim teknolojileri, turizm ve finans gibi alanlarda yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefliyor. Katılımcılara özel eğitimler ve mentorluk desteği sağlayan program, sadece bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında geniş bir ağa erişim imkanı sunuyor. Başvurular 1 Nisan 2024 tarihine kadar devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, TUBİTAK iş birliğiyle geliştirilen yeni nesil elektronik posta sistemi duyurdu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu sistem, bakanlığın diğer sistemlerdeki özellikleri bir arada sunacak. Hedef, en az 100 bin okul ve eğitim kurumu tarafından kullanılabilmesi. Sistem, iletişimi kolaylaştıracak, dijitalleşmeyi destekleyecek ve yönetimsel işlemlerin hızlanmasına katkı sağlayacak bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca güvenli bir erişim için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği de bulunacak.
TBMM'nin B sınıfı ehliyet sahiplerinin haklarını genişletmek için düzenleme yapmaya hazırlandığı bildirildi. Yeni düzenlemeyle B sınıfı ehliyet sahipleri, A2 600 cc motosikletleri kullanma hakkına sahip olacak.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple, Google ve Facebook’un ana şirketi Meta hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Komisyon, ABD şirketlerinin Avrupa Dijital Pazarlar Yasası’nın (DMA) öngördüğü internet kurallarına uymak için yeterli çabayı göstermediklerinden şüpheleniyor. Teknoloji şirketlerinin AB yasalarını ihlal ettiği saptanırsa, onlarca milyar euroluk cezalarla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.
Gebze Belediyesi, WhatsApp hattı üzerinden dijital asistanı hizmetinin ardından şimdi de WhatsApp ve web sayfası üzerinden gelen talepleri yapay zeka ile yönetmeye başladı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş olan Gebze Belediyesi, operatör yardımı olmadan vatandaşların başvurularının ilgili birimlere daha hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Bu uygulamayla iletişim ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen Gebze Belediyesi'nin 2020'de kurduğu iletişim yönetim sistemi ve merkezi, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirip başvuru sahiplerini her aşamada bilgilendirmesiyle öne çıkıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?