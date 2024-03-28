Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox'u satın aldı - Son Dakika
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Teknoloji

Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox'u satın aldı

Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox\'u satın aldı

Take-Two, GTA yapımcısı Rockstar'ın ana şirketi olarak bilinen bir oyun firmasıdır. Şimdi de Embracer Group'tan Borderlands yapımcısı Gearbox stüdyosunu 460 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma işlemiyle birlikte Take-Two, Borderlands serisi gibi popüler oyun serilerinin yanı sıra Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms ve Duke Nukem gibi önemli oyun serilerini de bünyesine katmış oldu. Bu hamle, şirketin portföyünü çeşitlendirmesi ve oyun endüstrisinde daha da güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir.

28.03.2024 18:32  Güncelleme: 18:36
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Oyun endüstrisinin önde gelen firmalarından biri olarak bilinen Take-Two, son zamanlarda yaptığı hamlelerle bu ününü daha da güçlendirmeye kararlı gibi duruyor. GTA yapımcısı Rockstar'ın ana şirketi, şimdi de Embracer Group'tan Borderlands yapımcısı Gearbox stüdyosunu satın aldı.

GTA yapımcısı Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox'u 460 milyon dolara satın aldı

Bu anlaşma, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı çünkü Gearbox, özellikle Borderlands serisi ile tanınan önemli bir stüdyo olarak biliniyor.

Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox'u satın aldı

Borderlands serisi, milyonlarca oyuncunun sevgisini kazanmış ve endüstriye yön veren bir franchise haline geldi. Hatta dizisi bile çekiliyor. Borderlands 4'ün aktif olarak geliştirilmesi de cabası.

Bu satın alma işlemiyle birlikte GTA sahibi Take-Two Interactive sadece Borderlands ve Tiny Tina's Wonderlands gibi popüler serileri değil, aynı zamanda Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms ve Duke Nukem gibi önemli oyun serilerini de bünyesine katmış oldu. Bu, şirketin portföyünü çeşitlendirmesi ve oyun endüstrisinde daha da güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir.

Gearbox'ın kurucusu Randy Pitchford, Take-Two ile bir araya gelmenin şirketlerinin bir sonraki seviyeye çıkmasına yardımcı olacağını belirtti. Take-Two ve 2K'nın yaratıcılığı destekleme ve başarıya ulaşma konusundaki kararlılığına güvendiğini ve birlikte neler başarabileceklerini heyecanla beklediğini ifade etti.

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Öte yandan, Embracer Group bu satış sonrasında da güçlü bir pozisyonunu koruyor. Gearbox'ın elinde tuttuğu varlıklar arasında Lost Boys gibi önemli şirketler bulunuyor ve bu şirketlerin de Embracer'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Oyun endüstrisi heyecan verici bir dönemece girmiş gibi görünüyor. Take-Two'nun Gearbox'ı satın alması sektördeki rekabeti artırırken, Embracer'ın elinde tuttuğu varlıklarla birlikte güçlü bir konumunu koruması sektördeki çeşitliliği ve rekabeti artıracak gibi görünüyor.

Siz GTA yapımcısı Rockstar'ı bünyesinde bulunduran Take-Two'nun Borderlands yapımcısı Gearbox'u satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Take-Two, Borderlands yapımcısı Gearbox'u satın aldı - Son Dakika

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