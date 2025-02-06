Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye'nin ilk albümü "Artificial Inspirations" raflarda - Son Dakika
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Teknoloji

Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye'nin ilk albümü "Artificial Inspirations" raflarda

Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye\'nin ilk albümü "Artificial Inspirations" raflarda

33 yıldır teknoloji alanında gazetecilik yapan Serhat Ayan, yapay zekayla yürüttüğü bir yılı aşkın çalışmasının sonucunu tek albümde topladı. Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye'nin ilk albümü "Artificial Inspirations" çok sayıda müzik markette yerini aldı.

06.02.2025 17:44  Güncelleme: 17:49
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Yapay zeka, 1900'lü yılların ortalarından bu yana sürekli gelişiyor. Özellikle son 5 yılda yapay zeka için üretilen araçların popülerleşmesi ve hayatın her alanında kullanılmaya başlanmasıyla yepyeni bir ivme kazandı. Bugün sağlıktan hukuka, eğitimden finansa, hatta sanata kadar birçok alanda etkisini yoğun bir biçimde hissettiriyor ve yepyeni ufuklar açıyor.

"NE OLURSA OLSUN İNSAN DOKUNUŞUNA MUHTAÇ"

30 yılı aşkın süredir TV, radyo, gazete ve internet sitelerinde teknoloji haberciliği yapan Serhat Ayan, son yıllarda ana araştırma konularından biri haline getirdiği yapay zeka araştırmalarını deneysel bir müzik çalışması üstüne yoğunlaştırdı. Birçok müzik üretim uygulamasından faydalanan Ayan, yapay zekanın neler üretebileceğini göstermek adına bir albüm hazırladı. Ayan, "Yapay zeka müzik yapabilir mi sorusunu uzun süre araştırdım. Şurası bir gerçek ki nitelikli araçlarıyla her gün daha iyiye gidiyor. Ama 'bana bir senfoni yaz' komutuyla bir anda Mozart'a dönüşmeyecek. Bir insandan çok daha hacimli hızlı bir şekilde öğreniyor, ama ne olursa olsun insan dokunuşuna muhtaç." dedi.

"YÜZLERCE MÜZİK TÜRÜ ARASINDAN EN DOĞRULARINI SEÇMEK ZORLU BİR SÜREÇ"

Yapay zekayla beste yapmak için öncelikle ortalama bir müzik kültürüne sahip olmak gerektiğini belirten Ayan, "Yüzlerce farklı müzik türü arasından en doğrularını seçmek ve yazılan sözlere en uygun tempoyu seçmek zorlu bir süreç. Normal parçalarda sıkça rastlanmayan tarz eşleşmelerini yapabiliyor olmak, örneğin bir tango ve rock ya da blues ile birleştirmek çok yaratıcı sonuçlar çıkarabiliyor ortaya." diye konuştu.

"ORTAYA ÇIKAN MÜZİK VERİLEN UĞRAŞA DEĞİYOR"

Şarkının en önemli bileşenlerinden biri sözleri. Ayan bu konudaki tecrübelerini şöyle aktardı: "Yapay zeka o kadar çok seçenek sunuyor ki hangisinin doğru olduğunu seçip ikna oluncaya kadar belki de onlarca kez yeniden başlamak ve tekrar tekrar besteler yapmak gerekebiliyor. Aslında sanıldığı kadar kolay ve hızlı sonuç veren bir süreç değil. Ama yine de ortaya çıkan müzik, gerçekten de verilen uğraşa değiyor."

Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye'nin ilk albümü 'Artificial Inspirations' raflarda

"YAPAY ESİNLENMELER" ALBÜMÜ HAZIR

Artificial Inspirations, yapay esinlenmeler albümü bugünden itibaren birçok büyük müzik marketlerde yerini aldı. Türk şairlerin en önemli şiirlerinin ana fikirlerinden esinlenerek yapay zeka tarafından İngilizce yazılan sözlerle albüme derinlik katıyor. Ayan, "Şiir çevirmek gerçekten çok zor bir iş. Hiçbir yapay zeka, Orhan Veli Kanık ya da Cahit Sıtkı Tarancı'nın duygusal dehasını bir diğer dile aktaracak kadar gelişmedi. Çok özel insanlar dışında da bu çevirilerin yapılabileceğini de düşünmüyorum. Ama en azından bu şiirlerin içinden bir cümleyi bile İngilizce olarak doğru bir melodiyle o şairleri tanımayan yabancı birilerinin aklına sokabilsek bu beni çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de basının son 30 yılındaki hemen tüm teknolojik dönüşümlerin içinde olan Serhat Ayan, Türkiye'nin ilk düzenli internet sitesi, web üzerinden ilk TV yayını satışı, ilk mobil internet sitesi ve portallar gibi gelişmeleri yakından takip ettiği gibi bunların popülerleşmesinde katkı verdi. Ayan yapay zekayla hayata geçirdiği bu albümün ardından Türkiye'nin 80'li yıllarındaki kadın erkek ilişkilerini anlatan, konu bütünlüğü olan bir albüm üstünde çalışıyor…

Kültür Sanat, Serhat Ayan, Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tamamı yapay zekayla bestelenen Türkiye'nin ilk albümü 'Artificial Inspirations' raflarda - Son Dakika

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