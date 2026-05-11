Tarihi Fabrika İnovasyon Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
Tarihi Fabrika İnovasyon Merkezine Dönüşüyor

11.05.2026 12:25
İzmir'deki tarihi elektrik fabrikası, inovasyon ve girişimcilik merkezi olarak hizmet verecek.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi elektrik fabrikası alanı, restorasyon çalışmalarının ardından inovasyon, girişimcilik ve teknoloji merkezi olarak hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Valiliğe tahsis edilen Umurbey Mahallesi'ndeki 10 bin 720 metrekarelik alana sahip tarihi yapı, yürütülecek projeyle yeniden işlevlendirilecek.

Restorasyon çalışmalarında fabrikanın özgün mimari kimliği korunacak, tarihi tuğla cepheleri, geniş pencere aksları ve çelik taşıyıcı sistemi aslına uygun şekilde muhafaza edilecek. Projede açık ofisler, toplantı odaları, ortak çalışma alanları, asma kat platformları ve çok amaçlı bölümler yer alacak.

Merkezde yazılım, yapay zeka, oyun teknolojileri, dijital tasarım, yaratıcı endüstriler, girişimcilik ve AR-GE alanlarında çalışan ekiplerin bir araya gelmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Süleyman Elban, tarihi yapının kent belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tarihi fabrikanın yeniden işlevlendirilmesiyle İzmir'in endüstriyel mirasının korunacağını vurgulayan Elban, uzun yıllardır atıl durumda bulunan alanın yüksek katma değer üreten bir teknoloji merkezine dönüşeceğini aktardı.

Elban, tarihi yapının dönüşümünün İzmir'in teknoloji ve inovasyon alanındaki yükselişine önemli katkı sağlayacağını anlatarak, "Tarihi elektrik fabrikası yalnızca restore edilen bir yapı değil, gençlerin ürettiği, girişimcilerin büyüdüğü, yenilikçi fikirlerin geliştiği ve geleceğin teknolojilerinin şekillendiği bir çekim merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Vali Elban, şunları kaydetti:

"İzmir'i teknoloji, yazılım ve yaratıcı endüstriler alanında bölgesel ölçekte güçlü bir merkez haline getirecek bu proje, kentimizin girişimcilik potansiyelini daha ileriye taşıyacak. Aynı zamanda yüksek katma değer üreten teknoloji odaklı yatırımların artmasına, nitelikli istihdamın güçlenmesine ve bölgesel ekonomik hareketliliğin desteklenmesine katkı sağlayacak. Üretim, inovasyon ve girişimcilik ekseninde oluşacak bu yeni ekosistem, yalnızca İzmir ekonomisine değil, ülkemizin kalkınma hedeflerine ve teknoloji odaklı büyüme vizyonuna da önemli katkılar sunacaktır."

Kaynak: AA

