TAYFUN Füzesi Uzun Menzilli Test Atışında Başarıyla Hedefi Vurdu

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ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızın güçlü, hızlı ve hırçın TAYFUN'u. Yerli ve milli füzemiz TAYFUN, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu" denildi. Paylaşımda, test atışlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİMİZDE KRİTİK BİR EŞİK DAHA AŞILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de TAYFUN'un test atışlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Savunma sanayimizde kritik bir eşik daha aşıldı. TAYFUN, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladı. Gerçekleştirilen test atışı, sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladı. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,