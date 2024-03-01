Tecno, MWC 2024'te hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Çinli marka şimdi de yeni sıvı soğutmalı mini oyun bilgisayarı modelini tanıttı. Dünyanın en küçük su soğutmalı mini bilgisayarı olan Tecno Mega Mini Gaming M1, oldukça etkileyici özellikleri ile öne çıkıyor.
Tecno Mega Mini Gaming M1 su soğutmalı mini bilgisayar ve özellikleri
Mobil Dünya Kongresi Barcelona'da son günlerine yaklaşıyor. Ancak Tecno, tanıtım yapmaya devam ediyor. Buna göre dünyanın en küçük su soğutmalı mini bilgisayarı karşımıza çıktı. Küçük gövdesine göre oldukça performanslı olan mini bilgisayar, kullanıcılara Intel Core Ultra ya da 13'üncü nesil Core i9 13900H Intel işlemcisi seçeneğine sahip. Bu iki işlemciye ise Nvidia RTX 4060 grafik kartı eşlik ediyor.
Intel Core i9 13900H işlemci 5,4 GHz işlem hızına kadar ulaşan Turbo Boost özelliğine de sahip. Tecno Mega Mini Gaming M1 özellikleri arasında 32 GB DDR5 RAM, 1 TB depolama, Wi-Fi 6E desteği, Thunderbolt 4 ve Oculink bağlantısı da yer alıyor. Bu anlamda Tecno mini oyun bilgisayarı piyasada yer alan en iyi mini bilgisayar modellerinden biri.
Mega Mini Gaming M1 mini oyun bilgisayarı ayrıca dış tarafında CPU, GPU sıcaklığı ve kullanımına dair bilgiler veren mini bir ekrana da sahip. Tecno mini oyun bilgisayarı ile taşınabilir masa üstü bilgisayar yarışına katılıyor. Bildiğiniz gibi CES fuarında da hem MSI hem de Asus mini oyun bilgisayarları ile karşımıza çıktı. Burada daha yüksek performans elde etmek isteyen Tecno, mini oyun bilgisayarı için su soğutma çözümünü tercih ediyor.
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Bu anlamda Mega Mini Gaming M1 bu su soğutma özellikleri ile işlemci ve grafik kartı performansını da optimal seviyede tutmaya çalışıyor. Şu an için Tecno mini oyun bilgisayarı için fiyat ve çıkış tarihi ise belli değil.
İşte Tecno Mega Mini Gaming M1 ve teknik özellikleri:
Son Dakika › Teknoloji › Tecno, MWC 2024'te su soğutmalı mini oyun bilgisayarı tanıttı - Son Dakika Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu. 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu. İkinci el araç almak isteyenler, ilkbaharla birlikte fiyatların artacağı endişesi taşıyor. Seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı araç almanın daha uygun olduğu konusunda kararsızlar. Uzmanlar, araç almak için yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi. İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi. Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi. Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü. 22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
ÖzellikDeğerİşlemciIntel Core Ultra ya da 13. nesil Core i9 13900HGrafik KartıNvidia RTX 4060RAM32 GB DDR5Depolama1 TBWi-Fi6EBağlantılarThunderbolt 4 ve OculinkSoğutmaSu soğutma sistemiFiyatıBelli değilÇıkış tarihi Belli değil
Son Dakika › Teknoloji › Tecno, MWC 2024'te su soğutmalı mini oyun bilgisayarı tanıttı - Son Dakika
Komedyen Özkan Çelik, İbrahim Tatlıses'in 2011 yılında vurulmasıyla ilgili yaptığı şakadan dolayı ölüm tehdidi almaya başladı. "İlk sahnende seni mermi manyağı yapacağım. İbo'nun selamı var" yorumunu yayınlayan komedyen, yasal yollara başvurdu.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar cezaevinde çok sayıda genç avukatla görüşme yaptığı iddiaları sonrası Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Avukat ağıyla ilgili detaylara ulaşılan Oktar'ın 16 Şubat-22 Mart 2023 tarihleri arasında 252'si 21 kadın avukatla olmak üzere toplam 290 görüşme yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan Oktar'ın bazı kadın avukatlarla görüştüğü sırada kamera açılarının değiştirildiğinin de soruşturma dosyasında yer aldığı ifade ediliyor.
Yerel seçimler için geri sayım devam ederken sonucu en çok merak edilen illerden biri de Ankara... Yapılan son ankette Mansur Yavaş'a destek vereceklerin oranı yüzde 41.4 olarak belirlenirken tercihini Turgut Altınok'tan yanan kullananların oranı ise yüzde 37.5 oldu.
İkinci el araç almak isteyenler, ilkbaharla birlikte fiyatların artacağı endişesi taşıyor. Seçim öncesi mi, yoksa seçim sonrası mı araç almanın daha uygun olduğu konusunda kararsızlar. Uzmanlar, araç almak için yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.
İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, ''Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum'' dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
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