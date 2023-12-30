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Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri - Son Dakika
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Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Tecno, Spark 20 serisini yeni bir cihazla genişletti. Daha önce Spark 20 ve 20 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi de sessiz sedasız şekilde Spark 20 Pro+ modelini görücüye çıkardı. 8GB RAM ve 108 Megapiksel kamerasıyla Spark serisinin şimdiye kadarki en güçlüsü olacak gibi görünüyor. Spark 20 Pro+ 120Hz yenileme hızına ve 1000 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inçlik FHD+ ekranla geliyor. Selfie için ekranda LED flaşlı 32 Megapiksel ön kamera yer alıyor. Gücünü hız aşırtmalı Helio G99 olarak da bilinen MediaTek Helio G99 Ultimate yonga setinden alan cihaz, 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla performansını artırıyor. Üçlü arka kamera sistemi ve 108 Megapiksel ana sensörü bulunan Spark 20 Pro+, IP53 sertifikasına sahip su ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğiyle gelen cihaz, Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Tecno, Spark 20 Pro+ modelini Temporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream ve Magic Skin 2.0 Green renk seçenekleriyle satışa sunacak.

Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri
30.12.2023 - 20:28,
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Tecno, Spark 20 serisini yeni bir cihazla genişletti. Daha önce Spark 20 ve 20 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi de sessiz sedasız şekilde Spark 20 Pro+ modelini görücüye çıkardı. 8GB RAM ve 108 Megapiksel kamerasıyla Spark serisinin şimdiye kadarki en güçlüsü olacak gibi görünüyor.

Tecno Spark 20 Pro+ neler sunuyor?

Spark 20 Pro+ 120Hz yenileme hızına ve 1000 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inçlik FHD+ ekranla geliyor. Selfie için ekranda LED flaşlı 32 Megapiksel ön kamera yer alıyor. Apple Dinamik Ada'ya benzer şekilde bildirimleri gösteren bir 'Dynamic Port' bulunuyor.

Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Gücünü hız aşırtmalı Helio G99 olarak da bilinen MediaTek Helio G99 Ultimate yonga setinden alıyor. Bu işlemci ise performansını 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla birlikte artırıyor.

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Üçlü arka kamera sistemine sahip olan Spark 20 Pro+; çift LED flaş ile birlikte 108 Megapiksel ana sensör barındırıyor. Ancak şirketin diğer kamera özellikleri henüz açıklamadığını altını çizelim.

Su ve toza karşı dayanıklılık için IP53 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh bataryadan besleniyor. Spark 20 Pro+'ın ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacağını da hatırlatmak gerekiyor.

ÖzelliklerAçıklamaEkran6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit tepe parlaklıkÖn Kamera32MP selfie kamera, çift LED flaşEkran Özelliği"Dynamic Port" ile arama bilgileri, şarj durumu öğrenmeİşlemciMediaTek Helio G99 Ultimate, 8GB RAM, 256GB depolamaArka KameraÜçlü kamera; 108MP ana sensör, diğer sensörler belirsiz, çift LED flaşDayanıklılıkIP53 toz ve su direnciPil5.000mAh pil, 33W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14Renk SeçenekleriTemporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream, Magic Skin 2.0 Green (deri görünümlü)

Tecno; Temporal Orbits, Lunar Frost, Radiant Starstream ve suni deri kasaya yer veren Magic Skin 2.0 Green renk seçenekleriyle birlikte satışa sunacak. Fiyatlandırma detayları ise şimdilik belirsiz, ancak Spark 20 Pro'nun sadece 100 dolara sunulduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Shiftdelete
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