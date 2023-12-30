Tecno Spark 20 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Tecno, Spark 20 serisini yeni bir cihazla genişletti. Daha önce Spark 20 ve 20 Pro'yu tanıtan şirket, şimdi de sessiz sedasız şekilde Spark 20 Pro+ modelini görücüye çıkardı. 8GB RAM ve 108 Megapiksel kamerasıyla Spark serisinin şimdiye kadarki en güçlüsü olacak gibi görünüyor.

Tecno Spark 20 Pro+ neler sunuyor?

Spark 20 Pro+ 120Hz yenileme hızına ve 1000 nit tepe parlaklığa sahip 6,78 inçlik FHD+ ekranla geliyor. Selfie için ekranda LED flaşlı 32 Megapiksel ön kamera yer alıyor. Apple Dinamik Ada'ya benzer şekilde bildirimleri gösteren bir 'Dynamic Port' bulunuyor.

Gücünü hız aşırtmalı Helio G99 olarak da bilinen MediaTek Helio G99 Ultimate yonga setinden alıyor. Bu işlemci ise performansını 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla birlikte artırıyor.

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Üçlü arka kamera sistemine sahip olan Spark 20 Pro+; çift LED flaş ile birlikte 108 Megapiksel ana sensör barındırıyor. Ancak şirketin diğer kamera özellikleri henüz açıklamadığını altını çizelim.

Su ve toza karşı dayanıklılık için IP53 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, 33W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh bataryadan besleniyor. Spark 20 Pro+'ın ayrıca kutudan Android 14 ile çıkacağını da hatırlatmak gerekiyor.