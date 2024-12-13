TEI'den Öğrencilere Havacılık Sunumu

Teknoloji

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla Eskişehir'deki 11 lisede öğrenim gören öğrencileri, yerli ve milli havacılık motorlarıyla bir araya getirdi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, TEI yöneticileri, öğretmenler ile çok sayıda öğrencinin katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın'ın hitabıyla başlayan etkinlikte, TEI Genel Müdürü Akşit tarafından gençlere milli teknolojilerin önemi, havacılık motorları ve bu alanda TEI'nin çalışmalarını anlatan sunum yapıldı.

Öğrenciler, TEI Müzesi gezisinde Türkiye'nin milli havacılık serüveninde TEI'nin çalışmalarını yakından inceleme imkanı buldu.