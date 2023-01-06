TEKNOFEST 2023: 1.6 Milyon Yarışmacıyla Rekor - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST 2023: 1.6 Milyon Yarışmacıyla Rekor

TEKNOFEST 2023, 1.6 milyon katılımcıyla büyüyerek dünyanın en büyük teknoloji festivali oldu.

03.10.2024 12:18
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Görgün, Adana'da 7'de 77'ye herkesin teknoloji festivaline iştirak ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Adana'nın sıcağı TEKNOFEST'in rüzgarıyla birleşti. Yani yarışmacılarımız, katılımcılarımız, paydaşlarımız ve ziyaretçilerimizle birlikte mükemmel bir atmosfer var dışarıda. TEKNOFEST 2018 yılında ilk defa düzenlendiğinde 14 farklı alanda başlamıştı ve 20 bin yarışmacı vardı. Bugün 50 farklı alanda ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacının katıldığı bir festivale dönüştü. Bir hayal, dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinin oluşmasına vesile oldu."

TEKNOFEST'te yarışmacı sayısı 80 kat arttı

İlk yarışmadan bugüne yarışmacı sayısının yaklaşık 80 kat arttığına dikkati çeken Görgün, "100'ün üzerinde ülkeden yarışmacı katılımcılar oldu. Her sene hem yurt içi hem yurt dışından yarışma takımları ve öğrenciler artıyor. Biz de her sene yeni yarışmalar ekleyerek bu teknoloji festivalinin ilerlemesine ve gelişmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Görgün, TEKNOFEST'te gençlerin ilgi alanlarına göre teknolojinin parçası olacakları fırsatların var olduğuna vurgu yaparak, "Bu sene 7. seneye giriyoruz. 10 farklı TEKNOFEST düzenledik. İlk katılanlar şimdi kendi profesyonel hayatlarına devam ediyorlar. Kendi şirketlerini kuranlar var. İhracat yapanlar ve çok büyük yatırım alanlar var. Bunları gururla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün paydaşlarla beraber gençlerin yolunu açmayı hedeflediklerini anlatan Görgün, "Yüzlerde ve gözlerde inanılmaz bir ışıltı var. İnşallah daha yapacak işlerimiz var. Böyle gençlerimiz oldukça hepsini teker teker başarırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Görgün, bu sene Savunma Sanayii Başkanlığı standını farklı bir yaklaşımla tasarladıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle TEKNOFEST'i ziyaret edecek herkesi Savunma Sanayii Başkanlığı standına davet ediyorum. Standın interaktif olmasını istedik. Kara, deniz ve hava ortamları için geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin operasyonel alanlardaki atmosferlerini oluşturabilecek bölümler oluşturduk. Kara, hava ve denizden sonra gelecek nesil teknolojilerle ilgili bir alanımız var. Orada da blok zincir teknolojilerinin görsel olarak anlatıldığı bir bölümümüz var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST 2023: 1.6 Milyon Yarışmacıyla Rekor - Son Dakika

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