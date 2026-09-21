TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması finali Diyarbakır'da tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması finali Diyarbakır'da tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması finali Diyarbakır\'da tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST kapsamında TEI yürütücülüğünde düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması'nın finali Diyarbakır'da yapıldı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezun mühendislerin 6.000 lbf itkili turbofan motor için lüle tasarladığı yarışmada ilk 3 takım TEKNOFEST Şanlıurfa'da açıklanacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, ana yürütücülüğü TEI tarafından yürütülen Jet Motor Tasarım Yarışması'nın final aşaması bu yıl Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Jet Motor Tasarım Yarışmayla üniversite öğrencilerinin ve yeni mezun mühendislerin havacılık motorlarına yönelik ilgilerinin artırılması ve bu alandaki mühendislik kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Yarışmada katılımcılar, 6.000 lbf itki üreten bir turbofan motor için hareketli, aksisimetrik, yakınsak-ıraksak lüle tasarladılar. Yarışma sürecinde takımlar, hazırladıkları Kavramsal Tasarım Raporu ve Detay Tasarım Raporu ile değerlendirildi. Bu aşamaları başarıyla tamamlayarak finale kalan takımlar, Diyarbakır'da düzenlenen finalde tasarımlarını jüri karşısında sundu.

TEI, Savunma Sanayii Başkanlığının Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonuyla yürüttüğü Jet Motor Tasarım Yarışması ile gençlerin havacılık motorları alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine ve Türkiye'nin bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunuyor.

Diyarbakır'da tamamlanan final sunumlarının ardından ilk 3'e giren takımlar TEKNOFEST Şanlıurfa'da açıklanarak ödüllerine kavuşacak.

Kaynak: İHA
DiyarbakırTeknolojiŞanlıurfaTeknofestHavacılıkEğitimTEISon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama Başkentte 7 günlük narkotik mesaisi! Kilolarca uyuşturucu madde, onlarca gözaltı ve tutuklama
Dünya basını, Muhammed Salah’ın şovunu konuşuyor: Galatasaray’ı yerle bir etti Dünya basını, Muhammed Salah'ın şovunu konuşuyor: Galatasaray'ı yerle bir etti
Rize Pazar’da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu Rize Pazar'da tedbir amaçlı 40 civarı ev boşaltıldı! Çatısı çöken evdeki aile camdan çıkıp kurtuldu
Galatasaray, Süper Lig’de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı Galatasaray, Süper Lig'de son 60 yılın en kötü savunma başlangıcını yaptı
11:08
Amedspor’un koreografisinde ne yazıyor İşte o cümlenin anlamı
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı
10:56
Derbide Arda Güler’i çıldırtan an Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
Derbide Arda Güler'i çıldırtan an! Vinicius Junior resmen düşman gibi davranıyor
10:25
Spor salonunda skandal Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
10:23
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga: 72 kişi gözaltında, 30 şirkete kayyum atandı
10:20
Fenerbahçe, Eyüpspor’u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
Fenerbahçe, Eyüpspor'u 8-0 yenerek ligdeki en farklı galibiyetini aldı
10:11
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Tartışma yaratan görüntü: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen kumarhanede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 11:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST kapsamındaki Jet Motor Tasarım Yarışması finali Diyarbakır'da tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement