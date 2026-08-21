TEKNOFEST Mavi Vatan: Çocuklar Bilimle Eğleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEKNOFEST Mavi Vatan: Çocuklar Bilimle Eğleniyor

TEKNOFEST Mavi Vatan: Çocuklar Bilimle Eğleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'deki TEKNOFEST Mavi Vatan'da çocuklar, bilim atölyeleriyle deniz dünyasını keşfediyor.

Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da oluşturulan "T3 Bilim Sokağı Atölyeleri"ne katılan çocuklar, uygulamalı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde sürüyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyan "TEKNOFEST Mavi Vatan"da, T3 Vakfının Bilim Türkiye projesi kapsamında oluşturulan "T3 Bilim Sokağı Atölyeleri"ne 6-14 yaş grubundan çocuklar katılıyor.

Denizcilikle ilgili "Mikroskop Altında Mavi Dünya", "Mavi Vatan Görevi: Atık Savar", "Mavi Vatan", "Diplerden Köklere Periskop", "Geleceğin Gemisini Tasarla" ve "Mavi Miras: Hama Boncuklarıyla Denizcilik Sembolleri" atölyelerinde hem uygulamalı eğitim veriliyor hem de sualtı dünyasını inceleme fırsatı sunuluyor.

Etkinliklere katılan çocuklar memnun

Atölyelere katılan 9 yaşındaki Burak Değer, AA muhabirine, organizasyonda gemileri gezdiğini, gösterileri izlediğini ve etkinliklere katıldığını söyledi.

TEKNOFEST Mavi Vatan'a annesi ve kuzenleriyle geldiğini, organizasyonun güzel ve eğlenceli olduğunu belirten Değer, "Periskop yaptım, üzerine korsan gemi, direksiyon, yunus balığı ve deniz çizdim." dedi.

Katılımcı 9 yaşındaki Zeynep Gül de annesi ve ağabeyiyle geldiğini, gemileri gezdiğini, gösterileri izlediğini dile getirdi.

Etkinliklere katıldığını ve TEKNOFEST'i eğlenceli bulduğunu ifade eden Gül, "Diplerden Köklere Periskop atölyesinde periskop yaptım. Gemi, kalp, bulut, güneş ve şeker çizdim." diye konuştu.

"Mavi Vatan Görevi: Atık Savar" atölyesine katılan 14 yaşındaki Nisa Çakır ise yaptıkları atık savarla denizleri temizlediklerini söyledi.

Çakır, TEKNOFEST'e ailesiyle geldiğini belirterek, "Atık savar çalışmasına katıldım. Köpük ve basit elektrik devresi kullandık. Bunları her zaman köpüklerle değil, geri dönüştürülebilir pet şişelerle de yapabiliriz. Verimli zamandı, böyle yerlerde vakit geçirmek bence iyi bir şey. Gemileri gezmeyi düşünüyorum. Askerlerle fotoğraf çektirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'te gelen 10 yaşındaki Kaan Çakır da çok güzel etkinlikler düzenlendiğini dile getirerek, "Atıklardan gemi yaptık. Bence çevreyi temiz tutup canlılara zarar vermememiz gerekiyor." dedi.

Çakır, etkinlik alanlarını gezdiğini, dümen çevirdiğini, helikopterlerle fotoğraf çektirdiğini belirterek, gemileri dolaşmayı düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Mavi Vatan, Denizcilik, Teknofest, Teknoloji, Kocaeli, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Mavi Vatan: Çocuklar Bilimle Eğleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurbetçiler dönüş yolunda Sınırda yoğunluk var Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var
Bakan Memişoğlu’ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor
DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı DEM Parti “Diyarbakır’da dört belediye eş başkanı görevden alındı” iddialarını yalanladı
Antalya’da kahreden olay Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu Antalya'da kahreden olay! Yaşlı anne ile kızı aynı evde ölü bulundu
Romelu Lukaku’dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim
İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı İzmir’de belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı

14:24
Çok konuşulacak Osman Aşkın Bak-Aziz Yıldırım görüntüsü
Çok konuşulacak Osman Aşkın Bak-Aziz Yıldırım görüntüsü
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
13:54
Cengiz Ünder de gidiyor Paraya para demeyecek
Cengiz Ünder de gidiyor! Paraya para demeyecek
13:46
Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasından yeni detaylar Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasından yeni detaylar! Dekontları mahkemeye sundu, o toplantıda yaşananları anlattı
12:15
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
Erdal Beşikçioğlu, siyasete girdiğine pişman oldu: Özgürlüğüme kavuşunca...
11:57
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 14:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST Mavi Vatan: Çocuklar Bilimle Eğleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.