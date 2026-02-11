Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor

Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
11.02.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon teknoloji devi Sharp, Mie'deki "Kameyama 2" LCD tesisinin Foxconn'a satışını iptal ettiğini ve ağustosta üretimi durduracağını açıkladı. Şirket, erken emeklilik programı kapsamında 1170 çalışanı işten çıkaracak. Yeniden yapılanma maliyetinin 14,9 milyar yen olması bekleniyor.

LCD televizyonlarıyla küresel pazarda öne çıkan Japon elektronik üreticisi Sharp Corp., yeniden yapılanma kapsamında önemli bir adım attı. Şirket, Mie eyaletinde bulunan "Kameyama 2" LCD panel üretim tesisinin Tayvanlı Foxconn'a satış planının gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

SATIŞ İPTAL EDİLDİ, ÜRETİM DURUYOR

Sharp yönetimi, satışın iptal edilmesinin ardından söz konusu fabrikanın ağustos ayı civarında üretimi durduracağını bildirdi. Şirket, tesiste çalışan 1170 kişinin "erken emeklilik programı" kapsamında işten çıkarılacağını duyurdu.

Yeniden yapılanma sürecinin erken emeklilik ödemeleri dahil yaklaşık 14,9 milyar yen (96,9 milyon dolar) maliyet oluşturmasının beklendiği belirtildi.

"ASIL MESELE REKABET"

Sharp Başkanı Okitsu Masahiro, düzenlediği basın toplantısında tesis satışının iptalini "gelecek fiyat trendleri" ile ilişkilendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda satış anlaşmasının avantajlı olmayacağına karar verdiklerini belirten Okitsu, "Asıl mesele, Çinli üreticiler ve büyük perakendecilerin markalarıyla nasıl rekabet edeceğimiz." dedi.

SON ÇEYREKTE KÂRA GEÇTİ

Öte yandan şirket, Nisan-Aralık 2025 döneminde 67,52 milyar yen (439 milyon dolar) net kâr elde ettiğini açıkladı. Sharp, 2024'ün aynı döneminde ise 3,6 milyar yen net zarar açıklamıştı.

İş Dünyası, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Demekki neymiş teknolojiye yatırım yapın teknoloji ye yatırım yapın gelecek para falan filan teknolojide her söze inanmayin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:04
Elon Musk “suç ortağı“ demişti Utanç dosyasından çıkan isim olay
Elon Musk "suç ortağı" demişti! Utanç dosyasından çıkan isim olay
10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
09:30
Ali Yerlikaya’ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis’te hiçbiri yanına gitmedi
Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:19:45. #7.11#
SON DAKİKA: Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.