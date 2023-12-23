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Teknoloji Muhabbeti: POCO X6 5G, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar - Son Dakika
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Teknoloji Muhabbeti: POCO X6 5G, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar

ShiftDelete.Net editörleri Samet Jankovic ve Alperen Öztürk, haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdi. Bu hafta POCO X6 5G serisinin lansman tarihi, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar konuşuldu. Ayrıca Roketsan'ın ilginç video paylaşımı ve Toyota'nın 1 milyon aracı geri çağırma haberi de dikkat çekti.

Teknoloji Muhabbeti: POCO X6 5G, Xiaomi\'nin elektrikli otomobili ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar
23.12.2023 - 20:28,
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Haftalık teknolojik gelişmeleri aktardığımız Teknoloji Muhabbetti'nin bu bölümü de dolu dolu geçti. Bu haftanın öne çıkan başlıklarını ShiftDelete.Net editörleri Samet Jankovic ve Alperen Öztürk sizler için değerlendirdi.

Bu haftaki Teknoloji Muhabbetti'nde ne konuşuldu?

Türkiye ve dünya basınında öne çıkan haberler arasında fiyat/performans odaklı POCO X6 5G serisinin lansman tarihi, Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili için yaptığı atılımlar ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar bulunuyor.

Roketsan'dan en uzun gece sürprizi

Roketsan, en uzun gecede ilginç bir video paylaştı. Videoda kırmızı bir dolunay dikkati çekiyor. Sonrasında ise bir roketin havalandığı görülüyor. Havalanan roket hızla bu kırmızı aya doğru yaklaşıyor.

POCO X6 Pro 5G için geri sayım

Yaklaşan POCO X6 Pro 5G 2311DRK48G model numarasıyla TDRA veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında yapılacağına dair kritik detayları veriyor.

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İlk Xiaomi otomobili için sevindiren gelişme

Şirkete yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Xiaomi'nin otomotiv birimi deneme üretimlerine devam ettiği Xiaomi SU7 için kritik bir karar aldı. Buna göre şirketin ilk elektrikli otomobili için aralık ayında 300 adet prototip üretilecek.

iPhone 16 işlemcisi için önemli sızıntı

iPhone 16, 16 Plus, Pro ve Pro Max modellerinde A18 işlemcisi yer alacak. İşletim sisteminde t8140 yani Tahiti kod adlı A18 işlemcisi tüm modellerle eşlettirilmiş durumda. Buna göre D47 iPhone 16,

D48 iPhone 16 Plus, D93 iPhone 16 Pro ve D94 iPhone 16 Pro Max modeli için seçilen kodlar.

Toyota 1 milyon aracı geri çağırıyor

2020 ve 2022 yılları arasında üretilen modellerde hava yastığı sorunu olduğunu tespit eden şirket, sorunun çözümü için araçları geri çağırdı. Duyuruda belirtilen tarihlerde üretilen araçların ön yolcu koltuğu hava yastığında bir sorun olabileceğini bildiren Japon şirket, hava yastığının kaza anında açılmayabileceğini bildirdi.

Tüm bu haberler ve çok daha fazlası bu haftaki Teknoloji Muhabbeti videomuzda. İyi seyirler!

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Teknoloji Muhabbeti: POCO X6 5G, Xiaomi'nin elektrikli otomobili ve iPhone 16 ile ilgili sızıntılar - Son Dakika


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