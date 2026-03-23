"Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt - Son Dakika
"Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt

"Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
23.03.2026 17:20
Yeni Trafik Kanunu'nda "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı, uymayana ceza yazılacak" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddiaları yalanlayan DMM, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Sosyal medyada yayılan "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı" iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Yeni Trafik Kanunu'yla birlikte araç içi telefon tutucular ve dikiz aynasına asılan kokuların yasaklandığı, kurala uymayanlara ceza yazılacağı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden çok sayıda yanıltıcı içeriğin dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığı ve henüz netleşmeyen uygulamaların kesinleşmiş gibi sunulduğu vurgulanarak, "Araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, bu süreçte trafik ekiplerinin sürücülere bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.

'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt

Son Dakika Teknoloji 'Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor' iddiasına en net yanıt - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Serdar Dolgan Serdar Dolgan:
    NEDEN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU ARAC CEZALARİ İLE İLGİLİ KAPSAMLİ BİR VİDEO YAYİNLAYİP NEDEN HALKİ BİLİNCLENDİRMİYORLAR AMAC EGER HALKİN YANİNDA DURMAKSA BUNU BEN VE BİRCOK İNSAN TALEP EDİYORUZ. CEZA YEMEK İSTEMİYORUZ SUDAN SEBEPLERLE 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
