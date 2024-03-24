Payload Studios tarafından geliştirilen 2018 yapımı Terratech, Steam'de büyük ses getirmeyi başarmıştı. Sandbox türündeki açık dünya oyunu, yeni yapımıyla birlikte yeniden Steam'de boy gösterdi. Terratech Worlds Steam'de erken erişime açıldı. İşte detaylar.
Terratech Worlds Steam'de erken erişime çıktı
Terratech Worlds ile oyuncular oldukça hareketli bir uzaylı gezegenine gidecek. Bu gezegeni keşfetmeli, üsler inşa etmeli ve uzaylı tehditlerinden kurtulmak için araçlar üretmelisiniz. Tüm bünları yaparken diğer oyuncularla iş birliği ise kaçınılmaz olacak.
Minecraft, Valheim ve Rust gibi yapımların sevilen özelliklerini bir arada bulunduran Terratech Worlds; şu anda Steam'de erken erişime açılmış durumda. Fiyatlandırması ise 13 dolar olarak belirlendi.
312321132
Oyun, geniş açık dünyasıyla da dikkat çekiyor. Bu dünyayı kolonileştirmek için altı oyuncuya kadar bir araya gelebilir ve çevresel tehlikelere karşı birlik olabilirsiniz. Ayrıca gezegende üs inşa ederek varlığınızı kanıtlamanız gerekiyor.
Terratech Worlds sistem gereksinimleri
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: 4-core CPU @ 3.4Ghz or similar
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB veya AMD Radeon RX 580 8GB
Geliştirici Payload Studios, erken erişim döneminin topluluk geri bildirimlerine göre şekilleneceğini söyledi. Ayrıca oyuncu önerilerine göre oyunu zaman içinde geliştireceğini ve değiştireceğini ifade etti. Yeni biyomlar, keşfedilecek gezegenler, binalar ve araçlar da zamanla eklenecek.
Son Dakika › Teknoloji › Terratech Worlds Steam'de Erken Erişime Açıldı - Son Dakika
Shenzhen'de düzenlenecek olan 8. Dünya Drone Kongresi'ne yaklaşık 500 işletme katılacak. Kongreye 110'dan fazla ülkeden 10.000'den fazla sektör uzmanı, akademisyen ve girişimci katılacak. Kongrede alçak irtifa ekonomisi, insansız hava araçları ve yapay zeka robotları gibi konular ele alınacak.
Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'ye ait olduğu iddia edilen birçok parça ve aksesuar ikinci elde satışa çıktı. Sızıntılar, aracın resmi lansmanı öncesinde şüpheleri artırdı. Xiaomi CEO'su, araca olan talebin büyük olduğunu açıkladı.
ASELSAN tarafından üretilen yaka kamerası, suçlular ve suça karışan araç plakalarını anında tespit ediyor. ODAKAN yaka kamerası, yerli ve milli ürünler sayesinde güvenlik güçlerine son teknolojiyle buluşma imkanı sağlıyor. Kamera, anlık tarama yaparak aranan suçluları veya suça karışmış araç plakalarını sahada görevli güvenlik güçlerine bildiriyor. Ayrıca, yaka kamerası dayanıklı yapısıyla olumsuz hava koşullarında dahi çalışabiliyor ve yerli yapay zeka algoritmaları kullanılarak geliştirilebilir özelliklere sahip.
Gaziantep'te yaşayan bir tanıtım ajansı çalışanı, kendisini banka çalışanı gibi tanıtarak kredi kartı yenileme bahanesiyle arayan dolandırıcılardan 100 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırıcılar, telefon görüşmesi sırasında kişisel bilgilerini de paylaşan mağdura, bir SMS onay kodu göndererek para transferini onaylamasını istedi. Ancak mağdur, şifreyi paylaşmayarak dolandırıcılığı önledi. Olay sonrası mağdur, vatandaşları benzer dolandırıcılıklara karşı uyardı.
AMD, önümüzdeki süreçte çıkacak bütçe dostu Ryzen APU ve Radeon GPU'lar için Samsung 4nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Bu geçişle birlikte, giriş seviyesi Ryzen APU'larında ve Radeon GPU'larında yeni bir sayfa açılması hedefleniyor.
Microsoft, GPT-4 tabanlı yapay zeka asistanı Copilot'u daha fazla kullanıcıya dağıtmak için planlarını genişletiyor. Copilot artık daha geniş bir Windows 11 tabanına yayılırken, Windows 10 kullanıcılarına da Copilot vermeye başlanacak. Kullanıcılar, Microsoft hesabına gerek duymadan Copilot'un yeteneklerini deneyebilecekler. Dağıtımın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Apple'ın iPhone 14 serisi ile tanıttığı uydu üzerinden acil yardım özelliği, Oregon eyaletindeki bir ailenin hayatını kurtardı. Aile, dağda mahsur kaldıktan sonra iPhone'un bu özelliği sayesinde yardım talep etti ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?