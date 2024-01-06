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Tesla, 1,6 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Tesla, 1,6 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırıyor

Tesla, direksiyon yazılımı ve kapı kilitleme sistemlerindeki sorunlar nedeniyle 1,6 milyondan fazla aracını geri çağırıyor. Çin'deki modelleri etkileyen hataların, 2 milyona yakın araçta görülmesi dikkat çekiyor. Şirket, yazılım güncellemesi ile sorunları gidermeyi hedefliyor.

Tesla, 1,6 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırıyor
06.01.2024 - 02:29,
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Son zamanlarda elektrikli otomobil markalarında geri çağırma krizleri yaşanıyor. Bir süre önce otopilot hatasına karşı alarma geçen Tesla, şimdi de yeni bir uyarı yayınladı. Elektrikli otomobil devi, direksiyon yazılımı ve kapı kilitleme sistemlerindeki sorunlar nedeniyle 1,6 milyondan fazla aracını geri çağırıyor.

Tesla'da geri çağırma krizi yaşanıyor

Çin'deki modelleri etkilediği belirtilen hataların, 2 milyona yakın araçta görülmesi merak uyandırdı. Çin Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Tesla'nın 2014-2023 yılları arasında ürettiği Model S, X, 3 ve Y araçlarında kritik hatalar odluğunu söyledi.

Tesla, 1,6 Milyondan Fazla Aracını Geri Çağırıyor

Şirket, direksiyon yazılımı ve kapı kilitleme sistemlerine yönelik hataları gidermek için 1,61 milyon otomobil için yazılım güncellemesi paylaşacağını duyurdu. Ancak sorunların, yanlış kullanılması halinde çarpışma riskini artırabileceği dile getirildi.

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Yazılım güncellemesinin, otomatik yönlendirmeli sürücü destek işleviyle ilgili sorunları ele alması hedefleniyor. SAMR'ın açıklamasına göre, sürücüler yola yeterince dikkatini vermeden otomatik yönlendirmeye aşırı güvenebilir ve kaza riskini artırabilir.

Tesla ayrıca 7 binden fazla Model S ve X'in çarpışmalar sırasında kapı kilidinin açılarak güvenlik tehlikesi oluşturabileceğini dile getirdi. Yazılım güncellemesi kapsamında bu kilit hatasının da giderileceği ifade edildi.

Tesla geri çağırma uyarılarının Çin'deki modelleri etkilediğini belirtelim. Şirket, bu tarz hataları düzeltmek için yazılım güncellemesi yollamayı tercih ediyor, böylece araç sahiplerinin servislere gelmesine gerek kalmıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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