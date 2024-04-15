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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Kasım 2023'te elektrikli kamyonet modeli Cybertruck'ı tanıttı. Birkaç yıldır merakla bekleyişin ardından çıkan araç, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca büyük ilgiyle karşılandı. Ancak son gelişmelere göre Tesla, Cybertruck teslimatlarında önemli bir sorun yaşıyor. İşte ayrıntılar…

Tesla Cybertruck teslimatları durduruldu

Aktarılan bilgilere göre Tesla, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik bir şekilde durdurdu. 20 Nisan tarihinde tekrardan başlayacağı açıklandı. Sipariş veren müşterilere ise aracın hazırlanmasında bir gecikme olduğu bildirilerek randevuların iptal edildiği belirtiliyor.

Cybertruck sahipleri arasında yapılan paylaşımlara göre aracın gaz pedalında bir problem olduğu belirtiliyor. Bu problem, pedalda aşırı yağlanma sonucu pedal kapağının gevşeyip öne kayması ve bir boşluğa sıkışarak pedalın tamamen devreye girmesine neden olabiliyor.

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Bu durumsa aracın kontrolsüz bir şekilde hızlanmasına yol açarak büyük bir riski oluşturuyor. Tesla müşterilere geri çağırmanın nedenine dair resmi bir açıklama yapmadı ancak sorunun bu olabileceği tahmin ediliyor.

Tesla'nın Cybertruck için yoğun mesai harcaması gerekecek gibi görünüyor. Zira araç sahipleri, Cybertruck için arazide sürüş zorlukları, beklenenden düşük menzil ve paslanmaz çelik olduğu söylenen gövdede paslanma belirtileri gibi olumsuz geri bildirimlerde bulunuyor ve bu şikayetler her geçen gün artıyor. Firmanın nasıl bir adım atacağını hep birlikte göreceğiz.

Tesla Cybertruck özellikleri