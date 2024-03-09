Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla bu yıl üçüncü kez Model Y için fiyat artışına gitti. Geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen ilk lansmanında en düşük Model Y versiyonu 1 milyon 548 bin TL'den satışa sunulmuştu. Lansman fiyatına ek olarak Tesla Model Y fiyatları %50'den fazla artış gösterdi.
Tesla Model Y fiyatları Mart 2024
Tesla, Temmuz 2023'te Türkiye'de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y'nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı. Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 728 bin 934 TL oldu.
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Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 204 bin 307 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Tesla Model Y Fiyatları Mart 2024'te Arttı - Son Dakika Android 14 QPR3 beta sürümüyle birlikte yapışkan tuşlar özelliği Android'e geliyor. Bu özellik, fiziksel klavyeler için kullanıcıların düğmelere basılı tutmadan erişmelerini sağlayacak. Google, Android 14 QPR3 ile akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerde harici klavyelere yönelik destekleri artıracak. Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü oyun dünyasında seçeneklerin bir hayli fazla olması nedeni ile oyuncu cephesinde tatlı bir kafa karışıklığı söz konusu. Tabii, son zamanlarda artış gösteren fiyatları da dikkate alarak artık tüm seçimlerimizi mantık çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Peki 2024 itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar! En popüler PC oyunları listesi – Güncel Steam ile ilgili paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunları listesine baktığımızdaysa zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sırada karşımıza çıkıyor. Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck yer alıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Dördüncü ise PUBG oluyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Last Epoch karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Helldivers 2 – Upgrade to Super Citizen Edition bulunuyor. Steam Deck rakibi MSI Claw satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri Helldivers 2 Counter-Strike 2 Steam Deck PUBG Last Epoch HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition ELDEN RING Palworld Baldur's Gate 3 Call of Duty Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor. Güncel bir telefon kullanmak oldukça önemli. Zira gün geçtikçe teknoloji ilerliyor ve her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Tabi bu gelişimi yakalayabilmek için sadece yazılımı güncel bir telefon kullanmak yetmez. Uygulamaları da güncellemek gerekiyor. İşte bu yüzden Apple kullanıcıları için 'iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir?' rehberini hazırladık. Detaylar haberimizde… Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 16 serisi için çalışmalarını tamamladı. Serinin amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro tasarımı ortaya çıktı. Şirketin bu yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro'nun 5X tetraprism telefoto kameraya sahip olması bekleniyor. Monster Notebook, Berlin'deki etkinlikte Intel ile birlikte yeni ürün ailesini tanıttı. Yüksek performanslı ürünleri ve ekran kartlarıyla dikkat çeken marka, oyunseverlere hitap ediyor. Monster Notebook, Intel Core 14. nesil işlemci mimarisi ve Intel ARC serisi ekran kartlarıyla öne çıkıyor. Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi. MSI, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken Intel işlemcili taşınabilir oyun konsolu MSI Claw'u tanıttı. Farklı modellerle çeşitli ihtiyaçlara hitap eden bu cihaz, Steam Deck'in egemenliğine meydan okuyor. MSI Claw, Windows 11 işletim sistemi, şık siyah tasarım, Intel Arc grafikler, 16GB RAM ve dokunmatik ekran gibi özellikler sunuyor. Bu yeni adım, taşınabilir oyun cihazları pazarını canlandırırken, oyun tutkunlarının heyecanını artırıyor. Premium abonelik sistemiyle birlikte daha uzun gönderi paylaşma imkanı sunan X (Twitter), makale özelliği ile blog platformlarına rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, X'te uzun ve detaylı yazı paylaşabilecek. Premium kullanıcılar, web sitesinde yer alan kenar çubuğunda Makaleler'i seçerek Makale oluşturucuyu açabilecek. Makaleler, benzersiz bir simgeye ve düzene sahip oldukları için makaleler benzersiz bir şekilde ayırt edilebilir olacaktır.
ModelLansman fiyatı17 Ocak 2024 fiyatı22 Şubat 2024 fiyatıYeni fiyat (9 Mart 2024)Tek Motorlu1 milyon 548 bin TL2 milyon 407 bin 824 TL2 milyon 653 bin 974 TL2 milyon 728 bin 934 TLÇift Motorlu (Long Range)1 milyon 619 bin TL3 milyon 15 bin 629 TL3 milyon 104 bin 486 TL3 milyon 204 bin 307 TLÇift Motorlu (Performance)1 milyon 778 bin TL3 milyon 138 bin 355 TL3 milyon 230 bin 822 TL3 milyon 334 bin 733 TL
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Son Dakika › Teknoloji › Tesla Model Y Fiyatları Mart 2024'te Arttı - Son Dakika
Android 14 QPR3 beta sürümüyle birlikte yapışkan tuşlar özelliği Android'e geliyor. Bu özellik, fiziksel klavyeler için kullanıcıların düğmelere basılı tutmadan erişmelerini sağlayacak. Google, Android 14 QPR3 ile akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar ve tabletlerde harici klavyelere yönelik destekleri artıracak.
Gün geçtikçe yeni bir yapımın piyasaya sürüldüğü oyun dünyasında seçeneklerin bir hayli fazla olması nedeni ile oyuncu cephesinde tatlı bir kafa karışıklığı söz konusu. Tabii, son zamanlarda artış gösteren fiyatları da dikkate alarak artık tüm seçimlerimizi mantık çerçevesinde yapmamız gerekiyor. Peki 2024 itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar! En popüler PC oyunları listesi – Güncel Steam ile ilgili paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Geçen haftanın en popüler oyunları listesine baktığımızdaysa zirvede herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Zira birkaç haftadır zirvede bulunan Helldivers 2 yine en üst sırada karşımıza çıkıyor. Listenin ikincisi Counter-Strike 2 oldu. Üçüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck yer alıyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Dördüncü ise PUBG oluyor. Listenin bir sonraki sırasında ise Last Epoch karşımıza çıkıyor. Altıncı sırada Helldivers 2 – Upgrade to Super Citizen Edition bulunuyor. Steam Deck rakibi MSI Claw satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri Helldivers 2 Counter-Strike 2 Steam Deck PUBG Last Epoch HELLDIVERS™ 2 – Upgrade to Super Citizen Edition ELDEN RING Palworld Baldur's Gate 3 Call of Duty Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
Güncel bir telefon kullanmak oldukça önemli. Zira gün geçtikçe teknoloji ilerliyor ve her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Tabi bu gelişimi yakalayabilmek için sadece yazılımı güncel bir telefon kullanmak yetmez. Uygulamaları da güncellemek gerekiyor. İşte bu yüzden Apple kullanıcıları için 'iPhone'da uygulamalar nasıl güncellenir?' rehberini hazırladık. Detaylar haberimizde…
Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone 16 serisi için çalışmalarını tamamladı. Serinin amiral gemisi modeli olan iPhone 16 Pro tasarımı ortaya çıktı. Şirketin bu yıl kullanıcıların beğenisine sunacağı iPhone 16 serisinde Taptic Engine teknolojisini kullanacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. iPhone 16 Pro Max modeli 6.9 inç ekranla gelecek. iPhone 16 Pro'nun 5X tetraprism telefoto kameraya sahip olması bekleniyor.
Monster Notebook, Berlin'deki etkinlikte Intel ile birlikte yeni ürün ailesini tanıttı. Yüksek performanslı ürünleri ve ekran kartlarıyla dikkat çeken marka, oyunseverlere hitap ediyor. Monster Notebook, Intel Core 14. nesil işlemci mimarisi ve Intel ARC serisi ekran kartlarıyla öne çıkıyor.
Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı ziyaret etti. Ziyarette Balkanlar misyon ve vizyonu doğrultusunda Trakya Üniversitesinin faaliyetleri ve iş birlikleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca Balkan Üniversiteler Birliği hakkında da bilgi verildi.
MSI, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken Intel işlemcili taşınabilir oyun konsolu MSI Claw'u tanıttı. Farklı modellerle çeşitli ihtiyaçlara hitap eden bu cihaz, Steam Deck'in egemenliğine meydan okuyor. MSI Claw, Windows 11 işletim sistemi, şık siyah tasarım, Intel Arc grafikler, 16GB RAM ve dokunmatik ekran gibi özellikler sunuyor. Bu yeni adım, taşınabilir oyun cihazları pazarını canlandırırken, oyun tutkunlarının heyecanını artırıyor.
Premium abonelik sistemiyle birlikte daha uzun gönderi paylaşma imkanı sunan X (Twitter), makale özelliği ile blog platformlarına rakip olmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar, X'te uzun ve detaylı yazı paylaşabilecek. Premium kullanıcılar, web sitesinde yer alan kenar çubuğunda Makaleler'i seçerek Makale oluşturucuyu açabilecek. Makaleler, benzersiz bir simgeye ve düzene sahip oldukları için makaleler benzersiz bir şekilde ayırt edilebilir olacaktır.
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