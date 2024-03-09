Tesla Model Y Fiyatları Mart 2024\'te Arttı

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Tesla Türkiye, Mart ayı itibarıyla bu yıl üçüncü kez Model Y için fiyat artışına gitti. Geçtiğimiz yaz aylarında düzenlenen ilk lansmanında en düşük Model Y versiyonu 1 milyon 548 bin TL'den satışa sunulmuştu. Lansman fiyatına ek olarak Tesla Model Y fiyatları %50'den fazla artış gösterdi.

Tesla Model Y fiyatları Mart 2024

Tesla, Temmuz 2023'te Türkiye'de faaliyetlere başladı. Bu kapsamda ilk olarak Model Y, 1 milyon 548 bin TL fiyatla satışa çıktı. Model Y'nin ülkemizde gittikçe yaygınlaşmasıyla birlikte talep de arttı. Ancak bugün yine bir fiyat güncellemesi yapıldı. Buna göre Tesla Model Y başlangıç fiyatı 2 milyon 728 bin 934 TL oldu.

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Tesla Model Y Long Range başlangıç fiyatı ise 3 milyon 204 bin 307 TL olarak belirlendi. Bununla beraber en üst seviye olan Tesla Model Y Performance'ı satın almak içinse artık en az 3 milyon 334 bin 733 TL ödemek gerekiyor.