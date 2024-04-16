Son dönemin gündemden düşmeyen firmalarından Tesla, bu kez yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3 ile karşımıza çıkacak. Henüz resmi olarak tanıtılmamasına rağmen, özellikle Amerika'da birçok evde kullanılmaya başlayan ürünün alanında önemli yenilikler getireceği söyleniyor.
Tam 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olacak cihaz, önceki modellere oranla %130'a kadar daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca yeni nesil ürün güneş panelleriyle de tam entegre şekilde çalışabilecek. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Tesla, bu sefer Powerwall 3 ile gündem oldu
Yeni Powerwall 3 ev enerji depolama sisteminin 30 kW değerinde bir maksimum güç çıkışı seviyesine sahip olduğunu da belirtelim. 13,5 kWh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek cihaz, bu anlamda kendinden bir önceki model olan Powerwall 2 ile aynı seviyede olacak. Bu sayede iki modelin üniteleri küçük bir işlem sonrasında tamamen birleşik hale gelebiliyor.
Powerwall 3 ünitesinin tüm ekipmanları dahil olacak şekilde 9300 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa çıkacağı söylenirken, invertersiz modelin ise yaklaşık 1000 dolar daha uygun fiyatlı olacağı öne sürülüyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, emsallerine göre çok daha uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Powerwall 3 iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz Tesla'nın yeni ürünlerini yakından takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla, Yeni Ev Enerji Depolama Sistemi Powerwall 3'ü Tanıtacak - Son Dakika
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