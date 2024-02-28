Elon Musk ve Tesla, elektrikli spor otomobil Roadster için çalışmalarına hız kattı. İlk olarak 2017'de tanıtılan araç için yeni bir tarih verildi. Tasarımda radikal değişikliklere gideceklerini ifade eden CEO Elon Musk, Roadster'ın arabadan fazlası olacağını söyledi.
Yeni Tesla Roadster için hedef 2025
Elon Musk'ın açıklamasına göre Tesla, yeni nesil Roadster için çalışmalarını hızlandırdı. Elektrikli spor otomobili üretimine önümüzdeki yıl başlamayı planlıyor. Musk açıklamasında, "Böyle bir araba bir daha asla olmayacak, tabii buna araba bile denebilirse" ifadelerini kullandı.
X'te yaptığı açıklamalarda Musk, gecikmelerin ardından şirketin ikinci nesil Roadster için "tasarım hedeflerini radikal bir şekilde artırdığını" söyledi. CEO, dört koltuklu aracın güncellenmiş tasarımının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını ve tanıtılacağını da sözlerine ekledi.
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Roadster ilk olarak 2017'de tanıtılmış ve üretimin 2020'de başlaması planlanmıştı. Ancak tedarik zincirindeki sorunlar lansman tarihini önce 2022'ye, ardından da 2023'e ertelenmesine yol açtı. Şirket şimdi ise tasarım değişiklikleriyle birlikte yeni Roadster'ı sunmak istiyor.
Musk, X'te yaptığı duyurunun Roadster için önemli bir adım olduğunu söyledi. Tesla mühendislerinin donanım ve yazılım geliştirmeleri yoluyla otomobilin performansını ilk hedefin ötesine taşımanın yollarını bulduklarını açıkladı.
Tesla Roadster üretimine planlandığı gibi başlayabilirse, elektrikli spor otomobil segmentinde büyük bir pazara hitap edebilir. Roadster, 1,9 saniyelik 0-100 km/s süresiyle, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı otomobil olmayı hedefliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Tesla, Yeni Roadster İçin Çalışmalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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