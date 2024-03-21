AMD'nin efsane teknolojisi FidelityFX Super Resolution veya kısa adıyla FSR'ı destekleyen oyun sayısı sürekli artıyor. Son olarak popüler hikayeli oyun The Last of US Part 1 de AMD FSR 3 desteklemeye başladı. İşte ayrıntılar…
The Last of US Part 1 için AMD FSR 3 hazır!
Bilmeyenler için AMD FSR 3, oyunlarda yüksek kare hızları sağlayan bir teknoloji. Bunu, yükseltme (upscaling) ve kare oluşturma (frame generation) işlevlerini bir araya getirerek yapan teknoloji sayesinde oyuncu deneyimi daha da yükseliyor.
The Last of US Part 1 geliştiricisi Naughty Dog, dijital oyun mağazası Steam üzerinden yaptığı açıklama ile oyunun artık AMD FSR 3 teknolojisini desteklediğini açıkladı. Oyuncular, yeni güncellemeyi indirdikten sonra ayarlar kısmından bu özelliği aktif hale getirebilir.
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Ancak oyuncular tarafından yapılan geri dönüşlere göre The Last of US Part 1 oyununda AMD FSR 3 aktif hale getirildiğinde, grafiklerde bozulmalar meydana geldiği söyleniyor. Bu bağlamda özellik, henüz pek de düzgün çalışmıyor olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Geliştirici firmanın bir güncelleme daha yayınlaması bekleniyor.
The Last of US Part 1 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › The Last of US Part 1, AMD FSR 3 Teknolojisini Desteklemeye Başladı - Son Dakika Çinli bir şirketin sahip olduğu TikTok uygulamasının güvenlik endişeleri tartışılıyor. Uygulamanın aşırı miktarda veri topladığı, Çin hükümeti tarafından kullanıcıları izlemek için kullanılabileceği ve beyin yıkama aracı olarak kullanılabileceği iddia ediliyor. Ancak bu endişelerin teorik olduğu ve diğer sosyal medya platformlarının da benzer veri toplama ve sansür politikalarına sahip olduğu belirtiliyor. Yapay zekanın gelişimi, bilgisayarların donanımlarına yönelik taleplerin artmasına neden oluyor. Intel gibi dev yonga üreticileri ise bu konuda kullanıcıları uyarmaya başladı. Bir Intel yöneticisi, yapay zeka özellikli bilgisayarlar için bellek kapasitesinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını dile getirdi. Intel Teknoloji Çin Genel Müdürü Gao Yu, yapay zekalı bilgisayarların geleceğini ele aldı ve giriş seviyesi yapılandırmanın 32 GB RAM ile başlayacağını söyledi. Yapay zekanın artan yetenekleri, bilgisayarlarda daha fazla işlem gücü ve veri işleme yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yapay zeka destekli donanımların gelişimi için bilgisayarlara daha fazla yatırım yapmak gerekebilir. Fortnite ve Epic Games Store'un geliştirici Epic Games, Windows 7'den başlayarak Windows 10'a (32 bit) kadar güncelleme vermeyeceğini açıkladı. Epic Games Launcher, Windows 7 ve 8'den desteğini çekiyor. Bu durum eski ve desteklenmeyen Windows sürümlerini kullanan oyuncuları etkileyecek. Hitit Üniversitesi'nde felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle fizik tedavi gören hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran piezo elektrik (basınçla enerji üreten sistem) ayakkabı geliştirildi. Ayakkabı, günlük hareketlerle üretilen enerjiyi fizik tedavide kullanmak için piezo elektrik sistemini kullanıyor. Ayrıca, ayakkabının mobil cihazlarla entegrasyonu sağlanarak veriler anlık olarak hekimlerle paylaşılıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti. Marvel Games ve Skydance New Media, Marvel 1943: Rise of Hydra için yeni fragman yayınladı. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir süper kahraman oyunu olacak ve Kaptan Amerika ve Black Panter gibi karakterlere yer verecek. Fragman, dört oynanabilir kahramanın ortak düşmanlarıyla yüzleşirken kuracakları bağı gözler önüne seriyor. Oyunun çıkış tarihi 2025 olarak planlanıyor. Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Bir YouTuber tarafından yapılan düşme testinde cihazın sağlamlığı test edildi. Telefon, farklı yüksekliklerde yapılan testlerden geçerek sağlamlığını kanıtladı. Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatları da açıklandı. Yapay zeka alanında başarılı çalışmalara imza atan NVIDIA, mevcut ekran kartları için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. NVIDIA, merakla beklenen GeForce 551.86 sürücü güncellemesini yayınladı. Güncelleme, bazı hataları çözerken aynı zamanda Helldrivers 2 ve Three Kingdoms Zhao Yun oyunları için özelleştirilmiş ayar önerileri sunuyor. Son günlerde SDN ofisinde çalışanların internet üzerinden yaptıkları alışverişler çeşitlilik gösteriyor. Ofisteki çalışanlar, kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı ürünler satın alıyor. Alışverişlerde Hepsiburada'nın sunduğu ultra indirimler ve Premium World kart avantajları da etkili oluyor. Güvenlik araştırmacıları, ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka tabanlı chatbotların yanıtlarını çözerek okunabilir hale getirebildi. İsrail'den gelen uyarılara göre, bu yapay zeka yardımcılarıyla yapılan özel görüşmeler hackerlar tarafından kolayca okunabilir hale getirilebiliyor. Araştırmacılar, saldırganların bir 'Man-in-the-Middle' saldırısıyla kullanıcılar ve chatbot arasındaki iletişimi ele geçirip şifresini çözebildiğini ortaya koydu. Bu durum, yapay zeka tabanlı iletişim hizmetlerinin güvenlik açıklarını ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda zorlukları gözler önüne seriyor. Rockstar Games, GTA 6 için yayınladığı tanıtım fragmanıyla beklentileri arttırdı. Ancak PlayStation 5 Pro'da oyunun 60 FPS oynanamayabileceği iddiası ortaya atıldı. Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olan GTA 6, büyük bir haritaya sahip olacak ve daha gerçekçi grafiklerle dikkat çekecek.
KategoriMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 (Versiyon 1909 veya daha üstü)Windows 10 (Versiyon 1909 veya daha üstü)İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X/ Intel Core i7-4770KAMD Ryzen 5 3600X/ Intel Core i7-8700RAM: 16 GB16 GBEkran Kartı: AMD Radeon RX 470 (4 GB)/ AMD Radeon RX 6500 XT (4 GB)/ NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB)/ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)/ AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)/ NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB)/ NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB)Depolama: 100 GB kullanılabilir alan100 GB kullanılabilir alan
Son Dakika › Teknoloji › The Last of US Part 1, AMD FSR 3 Teknolojisini Desteklemeye Başladı - Son Dakika
Çinli bir şirketin sahip olduğu TikTok uygulamasının güvenlik endişeleri tartışılıyor. Uygulamanın aşırı miktarda veri topladığı, Çin hükümeti tarafından kullanıcıları izlemek için kullanılabileceği ve beyin yıkama aracı olarak kullanılabileceği iddia ediliyor. Ancak bu endişelerin teorik olduğu ve diğer sosyal medya platformlarının da benzer veri toplama ve sansür politikalarına sahip olduğu belirtiliyor.
Yapay zekanın gelişimi, bilgisayarların donanımlarına yönelik taleplerin artmasına neden oluyor. Intel gibi dev yonga üreticileri ise bu konuda kullanıcıları uyarmaya başladı. Bir Intel yöneticisi, yapay zeka özellikli bilgisayarlar için bellek kapasitesinin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağını dile getirdi. Intel Teknoloji Çin Genel Müdürü Gao Yu, yapay zekalı bilgisayarların geleceğini ele aldı ve giriş seviyesi yapılandırmanın 32 GB RAM ile başlayacağını söyledi. Yapay zekanın artan yetenekleri, bilgisayarlarda daha fazla işlem gücü ve veri işleme yeteneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yapay zeka destekli donanımların gelişimi için bilgisayarlara daha fazla yatırım yapmak gerekebilir.
Fortnite ve Epic Games Store'un geliştirici Epic Games, Windows 7'den başlayarak Windows 10'a (32 bit) kadar güncelleme vermeyeceğini açıkladı. Epic Games Launcher, Windows 7 ve 8'den desteğini çekiyor. Bu durum eski ve desteklenmeyen Windows sürümlerini kullanan oyuncuları etkileyecek.
Hitit Üniversitesi'nde felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle fizik tedavi gören hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştıran piezo elektrik (basınçla enerji üreten sistem) ayakkabı geliştirildi. Ayakkabı, günlük hareketlerle üretilen enerjiyi fizik tedavide kullanmak için piezo elektrik sistemini kullanıyor. Ayrıca, ayakkabının mobil cihazlarla entegrasyonu sağlanarak veriler anlık olarak hekimlerle paylaşılıyor.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti.
Marvel Games ve Skydance New Media, Marvel 1943: Rise of Hydra için yeni fragman yayınladı. Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan bir süper kahraman oyunu olacak ve Kaptan Amerika ve Black Panter gibi karakterlere yer verecek. Fragman, dört oynanabilir kahramanın ortak düşmanlarıyla yüzleşirken kuracakları bağı gözler önüne seriyor. Oyunun çıkış tarihi 2025 olarak planlanıyor.
Nothing, merakla beklenen Phone (2a) modelini geçtiğimiz haftalarda tanıttı. Bir YouTuber tarafından yapılan düşme testinde cihazın sağlamlığı test edildi. Telefon, farklı yüksekliklerde yapılan testlerden geçerek sağlamlığını kanıtladı. Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatları da açıklandı.
Yapay zeka alanında başarılı çalışmalara imza atan NVIDIA, mevcut ekran kartları için yazılım geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. NVIDIA, merakla beklenen GeForce 551.86 sürücü güncellemesini yayınladı. Güncelleme, bazı hataları çözerken aynı zamanda Helldrivers 2 ve Three Kingdoms Zhao Yun oyunları için özelleştirilmiş ayar önerileri sunuyor.
Son günlerde SDN ofisinde çalışanların internet üzerinden yaptıkları alışverişler çeşitlilik gösteriyor. Ofisteki çalışanlar, kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı ürünler satın alıyor. Alışverişlerde Hepsiburada'nın sunduğu ultra indirimler ve Premium World kart avantajları da etkili oluyor.
Güvenlik araştırmacıları, ChatGPT ve Copilot gibi yapay zeka tabanlı chatbotların yanıtlarını çözerek okunabilir hale getirebildi. İsrail'den gelen uyarılara göre, bu yapay zeka yardımcılarıyla yapılan özel görüşmeler hackerlar tarafından kolayca okunabilir hale getirilebiliyor. Araştırmacılar, saldırganların bir 'Man-in-the-Middle' saldırısıyla kullanıcılar ve chatbot arasındaki iletişimi ele geçirip şifresini çözebildiğini ortaya koydu. Bu durum, yapay zeka tabanlı iletişim hizmetlerinin güvenlik açıklarını ve kullanıcı verilerinin korunması konusunda zorlukları gözler önüne seriyor.
Rockstar Games, GTA 6 için yayınladığı tanıtım fragmanıyla beklentileri arttırdı. Ancak PlayStation 5 Pro'da oyunun 60 FPS oynanamayabileceği iddiası ortaya atıldı. Yeni nesil konsolların gücünden faydalanacak olan GTA 6, büyük bir haritaya sahip olacak ve daha gerçekçi grafiklerle dikkat çekecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?