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The New York Times, yapay zeka için dava açıyor - Son Dakika
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The New York Times, yapay zeka için dava açıyor

The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a yapay zeka modellerini kullanarak telif hakkı ihlali yaptıkları gerekçesiyle dava açıyor. Dergi, şirketlerin kendi içeriğiyle dolu olduğunu iddia ediyor ve tazminat talep ediyor.

The New York Times, yapay zeka için dava açıyor
28.12.2023 - 14:28,
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Yapay zeka teknolojisi günümüzde hayatın her alanında yer almaya başladı. Özellikle bazı sektörlerde çok sık karşımıza çıkar oldu. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir gelişme oldu. The New York Times, yapay zeka için dava açtı. İşte detaylar!

The New York Times, telif hakkı nedeniyle dava açıyor!

Yapay zekayı hayatın pek çok alanında görmeye yavaş yavaş alıştık. Ancak söz konusu teknoloji son olarak şaşırtan bir gelişme ile gündeme geldi. Haberlere göre popüler The New York Times, OpenAI ve Microsoft'a dava açtı.

The New York Times, yapay zeka için dava açıyor

The New York Times'ın belirttiğine göre OpenAI ve Microsoft, yapay zeka modellerini Times'ın binlerce makalesini kopyalayarak kullandı. Bundan dolayı da dergi, iki şirketin de kendi içeriğiyle dolu olduğunu iddia ediyor.

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The New York Times'ın belirttiğine göre Copilot ve ChatGPT ürünlerinde kullanılan dil modelleri içeriklerin özetini iyi bir şekilde çıkarıyor. Ayrıca bu durum okuyucularıyla olan ilişkisini de olumsuz etkiliyor. Öte yandan lisanslama, reklam ve abonelik gelirlerinin de kötü etkilendiğini vurguluyor.

Tüm bu nedenlerden dolayı The New York Times, iki şirkete de telif hakkı ihlali nedeniyle dava açıyor. Şirket, Microsoft ve OpenAI'ın kendi eserlerini kopyalandığı iddiası ile iki şirketin de tazminattan sorumlu tutulmasını istiyor.

Peki, siz olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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