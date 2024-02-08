The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac\'e Geliyor

The Sims serisinden ilham alan bağımsız bir yaşam simülasyonu oyunu olan Paralives, kısa bir süre önce geliştirme güncellemesini açıkladı. Açıklanan güncellemeler arasında oyunun hangi platforma hangi tarihte çıkacağı da yer alıyor. İşte detaylar!
Paralives, 2025 yılında PC ve Mac'e geliyor
Oyun, 2025 yılında PC ve Mac kullanıcıları için planlanan erken erişime açılacak. Paralives, oyunculara bebek evi benzeri bir ortamda sanal yaşamları yönetmeye benzer sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
Geliştirme güncellemesi videosunda, Paralives'in oynanış mekaniği hakkında bilgi veren birkaç yeni özellik sergilendi. Bu özellikler arasında karmaşık iş ve kariyer sistemleri, dinamik ilişki mekanikleri, Parafolks olarak bilinen oynanabilir karakterler için ayrıntılı bir kişilik sistemi ve davranışlarını ve etkileşimlerini etkileyen kapsamlı bir ihtiyaç ve istek sistemi yer alıyor.
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Paralives'in dikkat çekici bir yönü de çıkış sonrası içeriğe yaklaşımı. Genellikle ücretli indirilebilir içeriklere (DLC) dayanan The Sims serisinin aksine, Paralives oyuncu tabanına ücretsiz genişlemeler sunacak. Bu karar, The Sims serisine yöneltilen yaygın bir eleştiriyi ele aldığı için oyunculardan ilgi ve övgü topladı.
İlk olarak E3 2021'de tanıtılan Paralives, tanıdık ancak yenilikçi oyun mekanikleri ile izleyicileri etkiledi. The Sims gibi diğer bebek evi yaşam simülasyonu oyunlarını anımsatsa da Paralives, detaylı mobilya ve tasarım özelleştirme özellikleriyle farklılaşarak oyunculara sanal dünyalarını şekillendirmede benzeri görülmemiş bir yaratıcı özgürlük sunuyor.
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Güçlü inşa araçlarına ek olarak Paralives, oyuncuların Parafolks'larını çeşitli yaşam olaylarında yönlendirebilecekleri, diğer karakterlerle etkileşime girebilecekleri, aile kurabilecekleri, kariyer yapabilecekleri ve günlük yaşamın karmaşıklıklarında gezinebilecekleri bir simülasyon modu sunuyor.
Geliştirme güncellemesinde öne çıkan bir özellik, oyunculara Parafolklar arasındaki ilişkilerin gelişimini özelleştirmek için seçenekler sunan kartlar sistemi. Bu sistem, dallanan diyalog ağaçları ve eylem çarklarının unsurlarını birleştirerek oyuncuların oyundaki kişiler arası bağlantıların doğasını tanımlamasına olanak tanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
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Son Dakika › Teknoloji › The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac'e Geliyor - Son Dakika
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