The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac'e Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac'e Geliyor

The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac\'e Geliyor

Paralives, The Sims serisinden ilham alan bir yaşam simülasyonu oyunudur. Oyunun geliştirme güncellemesi açıklandı ve 2025 yılında PC ve Mac kullanıcıları için erken erişime açılacağı duyuruldu. Paralives, oyunculara bebek evi benzeri bir ortamda sanal yaşamları yönetmeyi amaçlamaktadır. Oyunun özellikleri arasında karmaşık iş ve kariyer sistemleri, dinamik ilişki mekanikleri, ayrıntılı bir kişilik sistemi ve kapsamlı bir ihtiyaç ve istek sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, Paralives oyunculara ücretsiz genişlemeler sunacak ve bu karar oyunculardan ilgi ve övgü toplamıştır. Paralives, detaylı mobilya ve tasarım özelleştirme özellikleriyle diğer bebek evi yaşam simülasyonu oyunlarından farklılaşarak oyunculara yaratıcı özgürlük sunmaktadır. Oyun aynı zamanda oyuncuların Parafolks'larını yönlendirebilecekleri, diğer karakterlerle etkileşime girebilecekleri, aile kurabilecekleri ve kariyer yapabilecekleri bir simülasyon modu sunmaktadır. Paralives'in geliştirme güncellemesinde öne çıkan bir özellik ise oyunculara Parafolklar arasındaki ilişkileri özelleştirmek için seçenekler sunan kartlar sistemi olmuştur.

08.02.2024 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

The Sims serisinden ilham alan bağımsız bir yaşam simülasyonu oyunu olan Paralives, kısa bir süre önce geliştirme güncellemesini açıkladı. Açıklanan güncellemeler arasında oyunun hangi platforma hangi tarihte çıkacağı da yer alıyor. İşte detaylar!

Paralives, 2025 yılında PC ve Mac'e geliyor

Oyun, 2025 yılında PC ve Mac kullanıcıları için planlanan erken erişime açılacak. Paralives, oyunculara bebek evi benzeri bir ortamda sanal yaşamları yönetmeye benzer sürükleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Geliştirme güncellemesi videosunda, Paralives'in oynanış mekaniği hakkında bilgi veren birkaç yeni özellik sergilendi. Bu özellikler arasında karmaşık iş ve kariyer sistemleri, dinamik ilişki mekanikleri, Parafolks olarak bilinen oynanabilir karakterler için ayrıntılı bir kişilik sistemi ve davranışlarını ve etkileşimlerini etkileyen kapsamlı bir ihtiyaç ve istek sistemi yer alıyor.

PUBG geliştiricisinden The Sims'e rakip geliyor!

Paralives'in dikkat çekici bir yönü de çıkış sonrası içeriğe yaklaşımı. Genellikle ücretli indirilebilir içeriklere (DLC) dayanan The Sims serisinin aksine, Paralives oyuncu tabanına ücretsiz genişlemeler sunacak. Bu karar, The Sims serisine yöneltilen yaygın bir eleştiriyi ele aldığı için oyunculardan ilgi ve övgü topladı.

İlk olarak E3 2021'de tanıtılan Paralives, tanıdık ancak yenilikçi oyun mekanikleri ile izleyicileri etkiledi. The Sims gibi diğer bebek evi yaşam simülasyonu oyunlarını anımsatsa da Paralives, detaylı mobilya ve tasarım özelleştirme özellikleriyle farklılaşarak oyunculara sanal dünyalarını şekillendirmede benzeri görülmemiş bir yaratıcı özgürlük sunuyor.

10 yıl aradan sonra The Sims 5 geliyor! İşte ilk video

Güçlü inşa araçlarına ek olarak Paralives, oyuncuların Parafolks'larını çeşitli yaşam olaylarında yönlendirebilecekleri, diğer karakterlerle etkileşime girebilecekleri, aile kurabilecekleri, kariyer yapabilecekleri ve günlük yaşamın karmaşıklıklarında gezinebilecekleri bir simülasyon modu sunuyor.

Geliştirme güncellemesinde öne çıkan bir özellik, oyunculara Parafolklar arasındaki ilişkilerin gelişimini özelleştirmek için seçenekler sunan kartlar sistemi. Bu sistem, dallanan diyalog ağaçları ve eylem çarklarının unsurlarını birleştirerek oyuncuların oyundaki kişiler arası bağlantıların doğasını tanımlamasına olanak tanıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti
    00:17 Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti

    Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belirtti.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik
    08 Şub Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal: AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istedik

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.

  • Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
    08 Şub Boş arazide 19 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

    Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
    08 Şub Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

  • İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti
    08 Şub İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, 11 bin sterlinlik internet faturası nedeniyle istifa etti

    İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.

  • ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur
    08 Şub ABD'den İsrail'e Refah operasyonu uyarısı: Felaket olur

    Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.

  • Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem
    08 Şub Konya'da çiftçilerden traktör konvoylu eylem

    Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.

  • Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi
    08 Şub Kadıköy'de torununu kurtaran babaanne, tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi

    Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.

Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac'e Geliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 00:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: The Sims Serisinden İlham Alan Paralives Oyunu 2025 Yılında PC ve Mac'e Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement