The Walking Dead Evreni Genişliyor

2010yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead (TDW) adlı dizi, 11 sezonun ardından 2022'nin kasım ayında sona erdi. Ancak dizinin yarattığı evren genişleyerek devam ediyor.
The Walking Dead, Avengers: Endgame tarzı bir filmle gelebilir
The Walking Dead (TDW), birçok özgün karaktere ev sahipliği yaptı. Evrenin devam etmesini isteyen yapımcı, önemli karakterlere odaklanan ayrı ayrı spin-off (yan dizi) üretti. Başarılı grafiği sürdüren şirketin daha büyük bir planı var gibi görünüyor.
The Walking Dead'in baş içerik sorumlusu Scott Gimple, spin-off yapımların tekrar birleşeceği bir yapım hayal ettiğini belirtti. Gimple, The Walking Dead evreni için "Avengers: Endgame tarzı, tüm serilerin geçiş etkinliği gibi bir film hayalimiz var." dedi.
The Walking Dead hayranlarına kötü haber! Oyunu kapatılıyor
Öte yandan dizinin ana karakteri Rick Grimes ve Michonne'un birbirlerini bulma çabalarını anlatacak olan The Walking Dead: The Ones Who Live 25 Şubat'ta ilk gösterimini yapacak. Dizinin fragmanı ise geçtiğimiz haftalarda yayınlandı.
Evrenin bir başka önemli yan dizisi ise birçok kişi için en iyi karakter olan Daryl Dixon'a odaklanıyor. The Walking Dead: Daryl Dixon yapımı, Daryl'in Paris maceralarını konu alıyor. Öte yandan Dizinin bir başka önemli karakterlerinden Maggie ve Negan karakterlerine odaklanan The Walking Dead: Dead City'nin ilk sezonu final yaptı.
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