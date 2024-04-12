The Witcher 3: Wild Hunt\'ta Yeni Easter Egg Keşfedildi

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The Witcher 3: Wild Hunt, oyun dünyasında hala büyük bir etkiye sahip olan bir başyapıt konumuna geldi. CD Projekt Red'in 2015 yılında piyasaya sürdüğü bu efsane oyun, oyuncuları keşfetmeye ve yeni sırları ortaya çıkarmaya teşvik etmeye devam ediyor. Neredeyse 10 yıl sonra bile Witcher 3 'te hala yeni easter egg keşfedilebiliyor.

Witcher 3 yeni easter egg 'i, Novigrad'ın altında keşfedildi

YouTuber xLetalis'in yüklediği bir video, bu easter egg'e ulaşmanın yollarını gösteriyor. Ulaşmanın yolu ise hile yapmaktan geçiyor. Witcher 3 'te keşfedilen bu yeni easter egg 'e ulaşmak için, haritada ufak bir hile yaparak Geralt'ı Novigrad'ın taşları altına sokmanız gerek.

Başarıyla Novigrad'ın altına geçtiğiniz zaman, CD Projekt Red'e bir gönderme olan bir resimle bezenmiş bir oyuk karşınıza çıkacak. Klasik bir savaş çağrısı posteri tarzında çizilmiş olan bu resim, "CDPR sizi bekliyor" mesajını taşıyor. CDPR burada CD Projekt Red'i temsil ediyor.

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Bu resmin alt kısmında, The Witcher evreninin ülkelerinden biri olan Temeria'nın bir askerinin büyük bir portresi yer alıyor. Temeria, oyundaki anlatıda önemli bir rol oynayan ve Nilfgaard istilalarına karşı direnen ülkelerden biri. Askerin göğsünde ise üç gümüş zambak motifli siyah bir kalkan bulunuyor, bu da Temeria'nın sembolü.

The Witcher 3 'te bulunan bu easter egg, oyunun derinliklerinde daha önce keşfedilmemiş birçok sırrın olduğunu gösteriyor. Şirketin yakın zamanda duyurduğu yeni Witcher oyunu, Polaris kod adı altında geliştiriliyor.

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Bu oyun, yeni Witcher üçlemesinin ilk oyunu olacak ve 2025'ten sonra piyasaya sürülecek. Bu easter egg'in bu proje sebebiyle yakın zamanda CDPR tarafından konulduğu ihtimali de var. CD Projekt Red'in sahibi olduğu The Molasses Flood stüdyosunda çok oyunculu bir Witcher oyunu üzerinde çalışıldığı da biliniyor. Bunun yanı sıra, orijinal Witcher oyununun remake sürümü de Fool's Theory tarafından geliştiriliyor.