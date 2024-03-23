Teknoloji

Meta, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra popülerliğini kaybeden Threads'in daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Fediverse (Birleşik evren) teknolojisini duyuran Threads, spor müsabakalarında canlı skor özelliğini de aktif etti. İşte detaylar…

Threads, spor müsabakalarını takip edenlere canlı skor gösterecek

Meta'nın mikroblog platformu Threads, bu hafta yeni bir güncelleme ile gündeme geldi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulduğu üzere, Threads uygulaması artık canlı skorları gösterecek.

Zuckerberg X'te (Twitter) yayınladığı gönderide, "Canlı skorlar Threads'e geliyor. @ NBA ilk sırada yer alıyor ve yakında diğer ligleri de ekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Şirket, Basketbol, Threads'in en popüler konularından biri haline geldiğini açıkladı. Bununla birlikte NBA Threads, uygulamanın en aktif spor toplululuğu olarak nitelendiriliyor.

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Bir şirket sözcüsü, skorlar özelliğinin artık bir testin parçası olarak kullanıcılara sunulduğunu söyledi. Amaç, Threads'i kullanıcıların spor ve tuttukları takım hakkında konuşabilecekleri daha iyi bir yer haline getirme olarak nitelendiriliyor.

Spor skorları maç öncesinde, maç sırasında veya maç sonrasında Konu Arama'da bulunabilir. Meta, Threads gelecekte daha fazla ligin skorlarını göstereceklerinin altını çizdi.

Uygulamanın canlı skor özelliği ise şu şekilde çalışıyor;

Oyun öncesi: Oyunun başlangıç saatini görmeye başladıktan sonraki bir gün içinde bir oyun arayabileceksiniz.

Oyun sırasında: Mevcut skoru görmek için oyun devam ederken arama yapabileceksini z.

Oyun sonrası: Son skoru görmek için oyunun bitiminden sonraki bir gün içinde arama yapabileceksiniz.

İstediğiniz zaman: Bir takım hakkındaki sohbete yönlendirilmek için o takımın logosuna dokunarak ve onları takip eden diğer kişilerle bağlantı kurabileceksiniz.