Meta, piyasaya sürüldükten kısa süre sonra popülerliğini kaybeden Threads'in daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Fediverse (Birleşik evren) teknolojisini duyuran Threads, spor müsabakalarında canlı skor özelliğini de aktif etti. İşte detaylar…
Threads, spor müsabakalarını takip edenlere canlı skor gösterecek
Meta'nın mikroblog platformu Threads, bu hafta yeni bir güncelleme ile gündeme geldi. Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından duyurulduğu üzere, Threads uygulaması artık canlı skorları gösterecek.
Zuckerberg X'te (Twitter) yayınladığı gönderide, "Canlı skorlar Threads'e geliyor. @ NBA ilk sırada yer alıyor ve yakında diğer ligleri de ekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi. Şirket, Basketbol, Threads'in en popüler konularından biri haline geldiğini açıkladı. Bununla birlikte NBA Threads, uygulamanın en aktif spor toplululuğu olarak nitelendiriliyor.
Almanya'da TikTok yasaklanıyor mu? Müdahale geldi
Bir şirket sözcüsü, skorlar özelliğinin artık bir testin parçası olarak kullanıcılara sunulduğunu söyledi. Amaç, Threads'i kullanıcıların spor ve tuttukları takım hakkında konuşabilecekleri daha iyi bir yer haline getirme olarak nitelendiriliyor.
Spor skorları maç öncesinde, maç sırasında veya maç sonrasında Konu Arama'da bulunabilir. Meta, Threads gelecekte daha fazla ligin skorlarını göstereceklerinin altını çizdi.
Uygulamanın canlı skor özelliği ise şu şekilde çalışıyor;
Oyun öncesi: Oyunun başlangıç saatini görmeye başladıktan sonraki bir gün içinde bir oyun arayabileceksiniz.
Oyun sırasında: Mevcut skoru görmek için oyun devam ederken arama yapabileceksini z.
Oyun sonrası: Son skoru görmek için oyunun bitiminden sonraki bir gün içinde arama yapabileceksiniz.
İstediğiniz zaman: Bir takım hakkındaki sohbete yönlendirilmek için o takımın logosuna dokunarak ve onları takip eden diğer kişilerle bağlantı kurabileceksiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Threads, spor müsabakalarını takip edenlere canlı skor gösterecek - Son Dakika
Motorola, akıllı telefon işindeki eski günlerine dönmek için yoğun mesai harcıyor. Edge 50 Pro modeli 3 Nisan'da tanıtılacak. Cihazda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 6.7 inç 144 Hz pOLED ekran, 50 MP ön ve arka kamera gibi özellikler bulunacak.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda başlatılan 'Kodlamaya Hazırım' projesi, öğretmen Öykü Güneş önderliğinde eTwinning kapsamında devam ediyor. Proje kapsamında öğrenciler, kod yazmayı öğrenerek teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma imkanı buluyor. Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 okulla ortak yürütülen proje, mayıs ayında tamamlanacak. Okul müdürü Arif Ayyıldız, projenin amacının her öğrenciye dokunarak onları yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirmek olduğunu belirtti. Ayyıldız ayrıca, kodlama eğitimi alan çocukların gelecekte ülkeye ciddi katkı sunabileceğini vurgulayarak, 'Proje kapsamında 11 farklı okuldan 300'e yakın öğrenciye kodlama becerisi farklı programlar aracılığıyla kazandırılırken, geleceğin güçlü Türkiye'sinin temelleri atılmaktadır.' dedi.
Meta, Threads uygulamasını, daha fazla çevrimiçi kimlik ve içerik kontrolü sağlamak amacıyla 'fediverse'e dahil ediyor. Bu stratejik hamle, Meta'nın teknoloji ve sosyal medya alanındaki pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Google, dün yayınladığı Android 15 geliştirici önizleme 2 sürümüyle işletim sistemine yeni özellikler kazandırdı. Yayınlanan güncelleme ile oyunlar için varsayılan kare hızını devre dışı bırakan bir kod eklendi ve bu sayede Android 15, mobil oyunlarda 60 fps sınırını aşabilecek. Geliştiricilerin oyunlarını daha yüksek kare hızlarında denemeleri ve test etmeleri için tasarlanan bu özellik, son kullanıcının da erişimine açılacak.
Rockstar Games'in uzaktan çalışanlarına yönelik istenmeyen acil toplantı talebiyle, Grand Theft Auto VI'nın 2025 çıkış penceresini kaçırması ve 2026'ya erteleniyor olabilir. Şu anda oyunun 2025 İlkbaharında çıkması hedefleniyor, ancak kaynaklar 2025 sonbahar çıkışının daha olası olduğunu belirtiyor.
Daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve uygulama deneyimini iyileştirmek isteyen Spotify, yeni özelliğini duyurdu. Spotify, macOS ve Windows kullanıcıları için mini oynatıcı özelliğini yayınladıklarını açıkladı. Mini oynatıcı, müziğiniz ve podcast'leriniz üzerinde minimum müdahaleyle maksimum kontrol sağlamak üzere tasarlandı.
Apple'ın Watch serisi akıllı saatlerine microLED ekran yerleştirme planları iptal edildi. Şirket, projeyi karmaşık ve pahalı bulduğu için gerçekleştirmekten vazgeçti. Bu durumda Apple, Samsung ve LG gibi tedarikçilere bağımlı kalacak. microLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, renk doğruluğu ve enerji tasarrufu sağlayarak Apple Watch'un ekran kalitesini artırabilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?