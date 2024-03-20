Meta nihayet Twitter rakibi olarak sunduğu Threads'te ne tür konuların gündemde olduğuna dair bir miktar görünürlük sağlıyor. Mark Zuckerberg bir gönderisinde, Threads için "şu anda trend olan" isimli özelliğin tüm ABD kullanıcılarına sunulduğunu söyledi. Uzun zamandır test aşamasında olan ve fazlasıyla beklenen bu özellik kullanıcıları uygulamaya çekmeye çalışacak.
Threads, "şu anda trend" olan özelliğine kavuştu
Şirketin şubat ayında test etmeye başladığı özellik, "insanların şu anda neyle ilgilendiğine bağlı olarak" birtakım konuyu ortaya çıkarmak için yapay zekayı kullanıyor. Trendler, Threads'in arama sayfasında görünecek ve ayrıca kullanıcıların Sizin İçin akışlarındaki gönderilerin arasında da görünecek.
Özelliği daha iyi tanımlamak gerekirse o sırada sosyal medya platformunda hangi konu kısa sürede daha fazla konuşuyorsa trend olma ihtimali artıyor. Örneğin önemli haberlerde veya futbol maçlarında kısa sürede çok fazla kişi bu durumdan bahsettiği için trend konulara girmesi kaçınılmaz oluyor. Threads için gelen "şu anda trend olan" özelliği tam da bu işe yarıyor.
Şimdilik, özellik hala oldukça sınırlı. Threads aynı anda yalnızca beş trend konuyu gösteriyor; bu da muhtemelen listeyi nispeten düzenli tutma ve Twitter'daki gibi bu özelliğin rahatsız edici bazı sorunlarından kaçınma girişimi. Meta, bunun için "içerik uzmanları" çalıştırdığını söyledi. Bu içerik uzmanları konuları gözden geçiriyor ve trendlerin şirketin güvenlik kurallarına uygun olmasını sağlıyor.
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Yine de trendlerin resmi olarak gelişi, uygulamaya çok istenen bir özelliği getiriyor. Şimdiye kadar kullanıcılar, kendi akışlarında görebilecekleri şeyler dışında diğer kullanıcıların ne hakkında konuştuğuna dair fikir edinemiyordu.
Trendler ayrıca, Meta'nın Threads'deki haber içeriğini "teşvik etme" konusundaki isteksizliğine rağmen kullanıcılara platformdaki bazı haberleri ve güncel olayları takip etmeleri için bir yol sunuyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
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