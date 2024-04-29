Threads Türkiye\'de Yasaklandı: Neden Kapandı?

Teknoloji

Threads, 29 Nisan itibarıyla Türkiye operasyonlarını resmen durdurdu. Bu ayın başında bir güncelleme yayınlanan platform, Rekabet Kurulu kararı kapsamında ülkemizden çekileceğini açıkladı. Peki Threads yasaklandı mı, Threads neden kapandı?

Threads yasaklandı mı, Türkiye'de neden kapatıldı?

Rekabet Kurumu'nun aldığı geçici tedbir kararı nedeniyle Threads uygulamasının Türkiye'deki erişimi 29 Nisan itibarıyla durduruldu. Meta tarafından paylaşılan açıklamada, Threads ve Instagram arasındaki veri paylaşımının yasaklandığı belirtildi. Bu da uygulamanın Türkiye'de kullanımını imkansız hale getiriyor.

Konuyla ilgili açıklamada, "Rekabet Kurulu'nun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kişiler tarafından kullanılamayacak. Threads profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğiniz zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz" denildi.

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Threads için erişim kesintisinin geçici olacağını belirtelim. Rekabet Kurumu, yaptığı incelemeler sonucunda Threads ve Instagram arasında veri aktarımı olduğunu tespit etti. Bu da 4054 sayılı Kanun 6. maddesini ihlal ettiği anlamına geliyor.

Meta, Threads kullanıcılarının profillerini dondurabileceğini veya tamamen silebileceğini dile getirdi. Profilini dondurmayı seçen kullanıcılar, paylaşımlarına gelecekte yeniden erişebilecek. Ayrıca Rekabet Kurumu ile konunun çözümü üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Sosyal medya devi, Türkiye'deki kullanıcılarına karardan haberdar edeceğinin de altını çizdi. Bu kapsamda içeriklerinin muhafaza edilmesine imkan sağlayacak önlemler aldığını bildirdi. Uygulamanın Türkiye'deki geçici yasaklamasını kabul etmediğini ve karara itiraz edeceğini duyurdu.