TikTok CEO'su Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

TikTok CEO'su Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı

TikTok CEO\'su Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı

TikTok CEO'su Shou Zi Chew, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan yasa tasarısını engellemek için yasal mücadelelerine devam ettiklerini belirtti. Chew, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı olduklarını ve gerçeklerin ve Anayasa'nın onların yanında olduğunu söyledi. TikTok'un 170 milyon ABD'li kullanıcısı bulunuyor ve yasak, içerik üreticileri ve platformun geliri üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir.

25.04.2024 13:10
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını imzalamıştı. Bu karar teknoloji dünyasında çok konuşuldu. Akabinde sosyal medya devinin nasıl bir adım atacağı merak ediliyorken TikTok CEO'sundan ilk açıklama geldi.

TikTok CEO'sundan yasa tasarısı ile ilgili açıklama

ABD, Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair bir endişe duyuyor. Bu nedenle Temsilciler Meclisi TikTok'un yasaklanması yönünde bir oylama gerçekleştirdi ve çoğunlukla "evet" oyu kullanıldı. Bu oylama sonucunda ilerleyen yasa tasarısı, Senato'dan da onay alarak son olarak Başkan Joe Biden'ın imzasıyla resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi.

Yasa tasarısına göre ByteDance, TikTok'un yasaklanmasını istemiyorsa uygulamayı ABD merkezli bir şirkete satması gerekiyor. Bunun için şirkete 9 aylık bir süre tanındı. Bugün ise TikTok CEO'sundan ilk açıklama geldi.

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TikTok CEO'su Shou Zi Chew, kısa süre önce yaptığı açıklamada ByteDance'in Başkan Joe Biden tarafından imzalanan yasayı engellemek için yasal mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti. Chew, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızdadır ve yeniden galip gelmeyi bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

TikTok'un 170 milyon ABD'li kullanıcısı bulunuyor. Bunlar arasında içerik üreticisi olarak ciddi bir gelir sağlayan kişiler de var. Bu bağlamda sosyal medya platformunun ülkede yasaklanması, oldukça ciddi bir durum. Yönetim, yasak konusunda ikiye bölünmüş durumda. Halk tarafında ise çoğunluk, bu yasağa karşı. Önümüzdeki aylarda neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok, ABD yönetimine karşı zafer kazanabilir mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji TikTok CEO'su Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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